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    Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

    Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал результат товарищеского матча против «Олесунна» (2:1), в котором он отдал две голевые передачи.

    — Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части в оптимальных физических и психологических кондициях.

    — Как в целом оцениваешь прошедший матч?

    — Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут свое не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли еще. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным.

    — Соперник провел много замен. Во втором тайме они выглядели свежее?

    — Не думаю. Просто нам самим было уже сложнее в конце матча. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы, а приходилось действовать наоборот.

    Источник: ФК «Ростов»

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    18.02.2018 13:33
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 18 февраля 2018, 15:39

      А Спартаку сейчас остро не хватает защитника с российским паспортом. Стоило отдавать Серегу в Ростов, чтобы сейчас играть с таким Кутеповым? Хорошо бы его вернуть..

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > oyabun 18 февраля 2018, 18:39

      согласен, да и Макеев тоже не плох был зря их отпустили.

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