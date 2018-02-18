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  • Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

18 февраля 2018, 13:33
2

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал результат товарищеского матча против «Олесунна» (2:1), в котором он отдал две голевые передачи.

— Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части в оптимальных физических и психологических кондициях.

— Как в целом оцениваешь прошедший матч?

— Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут свое не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли еще. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным.

— Соперник провел много замен. Во втором тайме они выглядели свежее?

— Не думаю. Просто нам самим было уже сложнее в конце матча. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы, а приходилось действовать наоборот.

Источник: ФК «Ростов»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи Ростов Олесунн Паршивлюк Сергей
Комментарии (2)
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oyabun
1518957552
А Спартаку сейчас остро не хватает защитника с российским паспортом. Стоило отдавать Серегу в Ростов, чтобы сейчас играть с таким Кутеповым? Хорошо бы его вернуть..
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