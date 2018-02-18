Паршивлюк: «Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут»

Защитник «Ростова» Сергей Паршивлюк прокомментировал результат товарищеского матча против «Олесунна» (2:1), в котором он отдал две голевые передачи.

— Хорошо себя чувствую, выдержал весь матч. Это был хороший спарринг для того, чтобы почувствовать ритм игры. Мне есть куда расти, а тренеры всегда помогут и подскажут. Впереди две недели на то, чтобы подойти ко второй части в оптимальных физических и психологических кондициях.

— Как в целом оцениваешь прошедший матч?

— Сложно играть с такими командами. Как правило, они берут свое не мастерством, а желанием. Такие спарринги очень полезны, а забить мы могли еще. Обидно, что пропустили необязательный гол, так как пенальти был достаточно спорным.

— Соперник провел много замен. Во втором тайме они выглядели свежее?

— Не думаю. Просто нам самим было уже сложнее в конце матча. Нужно было больше держать мяч, чтобы сохранить силы, а приходилось действовать наоборот.