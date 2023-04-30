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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Стабек
Мольде - Стабек: обзор матча 30 апреля 2023
Мольде
30.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
2 : 3
Завершен
Стабек
2'
М. Гредем
55'
Э. Брейвик
16'
К. Хег
23'
Б. Хансен (АГ)
90+5'
К. Кабран
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Мольде - Стабек
90'
+5
ГОЛ! 2:3!
К. Кабран
Замена
Р. Зехнини
️️️️
М. Фьортофт Левик
87'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
М. Линнес
87'
Замена
Э. Китолано
️️️️
М. Гредем
77'
75'
Замена
К. Кабран
️️️️
A. Andresen
62'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
М. Бакенга
ГОЛ! 2:2!
Э. Брейвик
Пас отдал
Б. Хансен
55'
48'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Лукка
30'
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
23'
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Б. Хансен
16'
ГОЛ! 1:1!
К. Хег
Пас отдал
Ф. Крогстад
ГОЛ! 1:0!
М. Гредем
Пас отдал
Э. Брейвик
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
33
Бирк Риса
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
20
Сиверт Маннсверк
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
17
Эрик Китолано
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Стабек
11
Кевин Кабран
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
3-2-2-3
28
Карлстрем
8
Левик
16
Хансен
19
Хауган
33
Риса
25
Линнес
10
Брейвик
20
Маннсверк
17
Брюнхильдсен
16
Эриксен
28
Гредем
2-5
31
Петтерссон
27
Сковгор
2
Педерсен
10
Гельмуйден
90
Бакенга
5
47
Лукка
27
Крогстад
28
Гредем
17
Китолано
17
Китолано
28
Гредем
25
Линнес
15
Кнутсон
15
Кнутсон
25
Линнес
8
Левик
98
Зехнини
98
Зехнини
8
Левик
5
11
Кабран
11
Кабран
5
90
Бакенга
22
Эдвардс
22
Эдвардс
90
Бакенга
47
Лукка
7
Хауген
7
Хауген
47
Лукка
Остались в запасе
Мольде
Стабек
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
Главный тренер
Эрлинг Моэ
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
31
Оливер Петерсен
ВР
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
25
Йохан Бакке
ОП
6
Никлас Эдегор
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Мольде - Стабек
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
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