Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Тромсе
Стабек - Тромсе: обзор матча 30 сентября 2023
Стабек
30.09.2023, суббота, 16:00
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
0 : 1
Завершен
Тромсе
50'
М. Траоре
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Тромсе
90'
+5
Желтая карточка
Я. Наполеон Ромсаас
90'
+1
Замена
A. Jenssen
️️️️
С. Опсал
Замена
K. Jelacic
️️️️
R. Eggen Vinge
81'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
Г. Ветти
81'
69'
Замена
Й. Хьерте-Даль
️️️️
В. Эрлиен
69'
Замена
Л. Нордас
️️️️
М. Траоре
Замена
Ф. Хауген
️️️️
К. Эдвардс
67'
Замена
М. Бакенга
️️️️
Ф. Крогстад
59'
50'
ГОЛ! 0:1!
М. Траоре
Пас отдал
Й. Гундерсен
46'
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
F. Winther
Желтая карточка
К. Эдвардс
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
3
Николай Наэсс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
1
Якоб Хаугаард
ВР
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
24
Маи Траоре
ЦФ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
6
Felix Winther
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Тромсе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
12
Simon Thomas
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
11
Лассе Нордас
ЦФ
3-5-1-1
31
Петтерссон
3
Наэсс
2
Педерсен
3
Оттесен
24
Костадинов
27
Крогстад
18
Ветти
18
22
Эдвардс
11
Кабран
5
4-2-1-3
1
Хаугаард
23
Вестерлунд
6
Гундерсен
28
Психе
11
Антонсен
11
Йенссен
5
Опсал
26
Пейнтсил
6
15
Эрлиен
24
Траоре
22
Эдвардс
7
Хауген
7
Хауген
22
Эдвардс
18
23
23
18
27
Крогстад
90
Бакенга
90
Бакенга
27
Крогстад
18
Ветти
9
9
18
Ветти
15
Эрлиен
14
Хьерте-Даль
14
Хьерте-Даль
15
Эрлиен
6
8
Ромсаас
8
Ромсаас
6
5
Опсал
5
5
5
Опсал
24
Траоре
11
Нордас
11
Нордас
24
Траоре
Остались в запасе
Стабек
Тромсе
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Остались в запасе
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
16
Dadi Dodou Gaye
ЦЗ
30
Isak Vadebu
ЦЗ
12
Simon Thomas
ЦФ
23
Рунар Норхейм
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Статистика матча Стабек - Тромсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
Новости команд
Все
Стабек
Тромсе
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
Бохинен – о переходе в ЦСКА: «Мечта стала реальностью»
2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
Бохинен вылетел в Испанию на сбор ЦСКА
2021.02.10 18:22
«Брайтон» – «Тромсе»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Брайтон» – «Тромсе»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
26 августа
«Тромсе» – «Брайтон»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027
19 августа
«Тромсе» – «ЧФР»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026/2027
12 августа
«ЧФР» – «Тромсе»: кто победит в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Конференций 2026
5 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+