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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Одд
Стабек - Одд: обзор матча 10 апреля 2023
Стабек
10.04.2023, понедельник, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
0 : 0
Завершен
Одд
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Одд
Желтая карточка
А. Сковгор
85'
83'
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
М. Ингебригтсен
81'
Желтая карточка
К. Валлем
Замена
К. Кабран
️️️️
М. Бакенга
67'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
1
Филип Реннинген Йоргенсен
ОП
6
Конрад Валлем
ПВ
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
28
Соломон Овусу
ЦФ
1
Леопольд Вальстедт
ЦФ
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
11
Кевин Кабран
АП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
33
Диогу Томаш
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
3-5
31
Петтерссон
27
Сковгор
2
Педерсен
33
Пахоник
27
Крогстад
9
Хег
90
Бакенга
47
Лукка
22
Эдвардс
2-1-2-5
26
Гьенгор
3
Баккей
1
Йоргенсен
19
Ингебригтсен
6
Валлем
15
9
26
Евтович
1
Вальстедт
28
Овусу
90
Бакенга
11
Кабран
11
Кабран
90
Бакенга
19
Ингебригтсен
11
Тевелде
11
Тевелде
19
Ингебригтсен
Остались в запасе
Стабек
Одд
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
33
Диогу Томаш
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Остались в запасе
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
24
Леонард Овусу
ЦП
20
Thomas Rekdal
ЦП
33
Диогу Томаш
ЦФ
18
Сайвер Аас
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика матча Стабек - Одд
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
Одд
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2021.02.15 17:04
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