ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами

Определились соперники ЦСКА на втором сборе в испанском Кампоаморе. Армейцы проведут четыре товарищеских матча.

29 января ЦСКА сыграет с датским «Нордшелландом». 2 февраля команда Виктора Гончаренко проведет матч с норвежским «Сарпсборгом 08». 6 февраля армейцы встретятся с норвежским «Оддом». Заключительный поединок сбора россияне проведут против норвежского «Согндала».