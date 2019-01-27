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    ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами

    Определились соперники ЦСКА на втором сборе в испанском Кампоаморе. Армейцы проведут четыре товарищеских матча.

    29 января ЦСКА сыграет с датским «Нордшелландом». 2 февраля команда Виктора Гончаренко проведет матч с норвежским «Сарпсборгом 08». 6 февраля армейцы встретятся с норвежским «Оддом». Заключительный поединок сбора россияне проведут против норвежского «Согндала».

    • ЦСКА идет в РПЛ третьим.
    • Отставание от первого места – четыре очка.
    • Ближайший официальный матч армейцы проведут в марте.

    Источник: Твиттер ЦСКА

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    27.01.2019 18:22
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 27 января 2019, 18:57

      все игры под "физику"...

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 18:40

      На вторых сборах пойдёт набирание формы через игры. Набор необходимых игровых кондиций под определённой нагрузкой, с выбором игровой модели и при разном сочетании игроков в составе.

      6
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 27 января 2019, 18:30

      С Норшелландом очень интересно будет. Остальные уже давно не те, норвежский чемпионат на спаде. Сондаль вообще вроде в первом дивизионе, у ОДДа глобальные проблемы с деньгами, а Сарпсборг очень неровен.

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