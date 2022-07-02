- 2 июля 2022
- 21:55 Хайкин пропустил три гола в матче чемпионата Норвегии
- 7 февраля 2019
- 16:47 Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»
- 6 февраля 2019
- 20:51 Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Одд Гренланд» 5
- 27 января 2019
- 18:22 Фото ЦСКА на втором сборе сыграет с четырьмя скандинавскими командами 3
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- 23:10 Слуцкий: «В целом не получилась игра» 3
- 20:07 Товарищеский матч. ЦСКА проиграл «Одд Гренланд» 3
- 25 декабря 2015
- 17:42 Все три зимних сбора ЦСКА пройдут в Испании 5
- 21 августа 2015
- 07:54 Тухель: «Мы способны выбраться из самых тяжелых ситуаций» 1
- 20 августа 2015
- 00:42 Пищек пропустит матч раунда плей-офф Лиги Европы