Турниры:
Норвегия. Элитсериен 2022
|30 тур
|13 ноября, воскресенье
|19:00
|Викинг
|1:1
|Одд
|29 тур
|6 ноября, воскресенье
|19:00
|Одд
|5:1
|Стремсгодсет
|28 тур
|30 октября, воскресенье
|19:00
|Лиллестрем
|0:2
|Одд
|27 тур
|22 октября, суббота
|19:00
|Одд
|2:1
|Волеренга
|26 тур
|15 октября, суббота
|17:00
|Тромсе
|3:2
|Одд
|25 тур
|9 октября, воскресенье
|18:00
|Одд
|1:1
|Кристиансунн
|24 тур
|2 октября, воскресенье
|18:00
|Хаугесунд
|2:2
|Одд
|23 тур
|17 сентября, суббота
|19:00
|Одд
|2:0
|ХамКам
|22 тур
|10 сентября, суббота
|17:00
|Сандефьорд
|1:3
|Одд
|21 тур
|4 сентября, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:1
|Йерв
|20 тур
|28 августа, воскресенье
|19:00
|Олесунн
|1:1
|Одд
|19 тур
|20 августа, суббота
|19:00
|Одд
|1:0
|Сарпсборг 08
|17 тур
|6 августа, суббота
|17:00
|Буде-Глимт
|7:0
|Одд
|16 тур
|30 июля, суббота
|19:00
|Одд
|2:3
|Русенборг
|15 тур
|24 июля, воскресенье
|19:00
|Кристиансунн
|2:2
|Одд
|14 тур
|17 июля, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:2
|Лиллестрем
|13 тур
|9 июля, суббота
|19:00
|Стремсгодсет
|0:0
|Одд
|12 тур
|2 июля, суббота
|19:00
|Одд
|3:2
|Буде-Глимт
|11 тур
|26 июня, воскресенье
|21:00
|Волеренга
|0:1
|Одд
|10 тур
|19 июня, воскресенье
|19:00
|Одд
|1:2
|Мольде
|9 тур
|28 мая, суббота
|17:00
|ХамКам
|1:2
|Одд
|8 тур
|25 мая, среда
|19:00
|Одд
|0:1
|Сандефьорд
|7 тур
|22 мая, воскресенье
|19:00
|Йерв
|0:1
|Одд
|6 тур
|16 мая, понедельник
|19:00
|Одд
|0:4
|Хаугесунд
|18 тур
|11 мая, среда
|20:00
|Мольде
|3:0
|Одд
|5 тур
|7 мая, суббота
|17:00
|Сарпсборг 08
|1:0
|Одд
|4 тур
|23 апреля, суббота
|17:00
|Одд
|2:3
|Олесунн
|3 тур
|18 апреля, понедельник
|19:00
|Одд
|2:1
|Викинг
|2 тур
|10 апреля, воскресенье
|19:00
|Русенборг
|1:0
|Одд
|1 тур
|3 апреля, воскресенье
|19:00
|Одд
|2:0
|Тромсе