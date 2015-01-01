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Норвегия. Элитсериен
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€ 1 млн
Одд - результаты матчей
Шиен
Норвегия. Элитсериен
Стадион:
Скагерак Арена
Сайт:
http://www.oddgrenland.no/
Тренер:
Даг-Эйлев Фагермо
Статистика
Новости
Трансферы
Результаты
Расписание
Таблица
Норвегия. Элитсериен. 2024
Норвегия. Элитсериен. 2023
Норвегия. Элитсериен. 2022
Норвегия. Элитсериен. 2021
Норвегия. Элитсериен. 2020
Норвегия. Элитсериен. 2019
Норвегия. Элитсериен. 2018
Лига Европы. Квалификация 2017/2018
Норвегия. Элитсериен. 2017
Лига Европы. Квалификация 2016/2017
Норвегия. Элитсериен. 2016
Лига Европы. 2015/2016
Норвегия. Элитсериен. 2015
Норвегия. Элитсериен. 2014
01.12 | 19:00
Хаугесунд
2 : 1
Одд
23.11 | 19:00
Одд
0 : 2
Буде-Глимт
10.11 | 19:00
Сандефьорд
1 : 0
Одд
03.11 | 19:00
Одд
0 : 3
Бранн
27.10 | 20:00
Лиллестрем
3 : 0
Одд
20.10 | 18:00
Викинг
3 : 3
Одд
29.09 | 18:00
Одд
1 : 3
КФУМ-Камератене
22.09 | 18:00
Кристиансунд
0 : 0
Одд
15.09 | 15:30
Одд
1 : 0
Тромсе
31.08 | 19:00
Фредрикстад
2 : 0
Одд
25.08 | 20:15
Одд
1 : 3
Русенборг
18.08 | 18:00
ХамКам
1 : 0
Одд
11.08 | 18:00
Одд
1 : 1
Сарпсборг 08
28.07 | 18:00
Одд
2 : 0
Стремсгодсет
19.07 | 20:00
Буде-Глимт
3 : 0
Одд
13.07 | 18:00
Одд
1 : 2
ХамКам
07.07 | 20:15
Русенборг
2 : 1
Одд
28.06 | 20:00
Одд
1 : 1
Кристиансунд
02.06 | 18:00
Стремсгодсет
1 : 1
Одд
26.05 | 18:00
Одд
2 : 1
Лиллестрем
20.05 | 18:00
КФУМ-Камератене
0 : 0
Одд
16.05 | 19:00
Одд
0 : 4
Мольде
12.05 | 18:00
Тромсе
4 : 0
Одд
05.05 | 18:00
Одд
0 : 2
Фредрикстад
28.04 | 20:15
Одд
3 : 3
Викинг
21.04 | 18:00
Бранн
2 : 0
Одд
17.04 | 19:00
Мольде
1 : 2
Одд
14.04 | 18:00
Одд
1 : 1
Сандефьорд
07.04 | 18:00
Сарпсборг 08
0 : 1
Одд
31.03 | 19:00
Одд
1 : 1
Хаугесунд
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