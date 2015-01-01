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    Одд - результаты

    Город Шиен
    Дивизион Норвегия-Элитсериен
    Сайт http://www.oddgrenland.no/
    Стадион Скагерак Арена
    Тренер Даг-Эйлев Фагермо
    Турниры:
    Норвегия. Элитсериен 2022
    30 тур
    		13 ноября, воскресенье 19:00 Викинг 1:1 Одд
    29 тур
    		6 ноября, воскресенье 19:00 Одд 5:1 Стремсгодсет
    28 тур
    		30 октября, воскресенье 19:00 Лиллестрем 0:2 Одд
    27 тур
    		22 октября, суббота 19:00 Одд 2:1 Волеренга
    26 тур
    		15 октября, суббота 17:00 Тромсе 3:2 Одд
    25 тур
    		9 октября, воскресенье 18:00 Одд 1:1 Кристиансунн
    24 тур
    		2 октября, воскресенье 18:00 Хаугесунд 2:2 Одд
    23 тур
    		17 сентября, суббота 19:00 Одд 2:0 ХамКам
    22 тур
    		10 сентября, суббота 17:00 Сандефьорд 1:3 Одд
    21 тур
    		4 сентября, воскресенье 19:00 Одд 2:1 Йерв
    20 тур
    		28 августа, воскресенье 19:00 Олесунн 1:1 Одд
    19 тур
    		20 августа, суббота 19:00 Одд 1:0 Сарпсборг 08
    17 тур
    		6 августа, суббота 17:00 Буде-Глимт 7:0 Одд
    16 тур
    		30 июля, суббота 19:00 Одд 2:3 Русенборг
    15 тур
    		24 июля, воскресенье 19:00 Кристиансунн 2:2 Одд
    14 тур
    		17 июля, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Лиллестрем
    13 тур
    		9 июля, суббота 19:00 Стремсгодсет 0:0 Одд
    12 тур
    		2 июля, суббота 19:00 Одд 3:2 Буде-Глимт
    11 тур
    		26 июня, воскресенье 21:00 Волеренга 0:1 Одд
    10 тур
    		19 июня, воскресенье 19:00 Одд 1:2 Мольде
    9 тур
    		28 мая, суббота 17:00 ХамКам 1:2 Одд
    8 тур
    		25 мая, среда 19:00 Одд 0:1 Сандефьорд
    7 тур
    		22 мая, воскресенье 19:00 Йерв 0:1 Одд
    6 тур
    		16 мая, понедельник 19:00 Одд 0:4 Хаугесунд
    18 тур
    		11 мая, среда 20:00 Мольде 3:0 Одд
    5 тур
    		7 мая, суббота 17:00 Сарпсборг 08 1:0 Одд
    4 тур
    		23 апреля, суббота 17:00 Одд 2:3 Олесунн
    3 тур
    		18 апреля, понедельник 19:00 Одд 2:1 Викинг
    2 тур
    		10 апреля, воскресенье 19:00 Русенборг 1:0 Одд
    1 тур
    		3 апреля, воскресенье 19:00 Одд 2:0 Тромсе
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