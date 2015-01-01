Общая
Домашняя
Гостевая
Команда
2
3
4
9
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
30
18
8
4
71
28
43
62
30
17
8
5
54
32
22
59
30
16
8
6
64
31
33
56
30
16
8
6
61
39
22
56
30
17
4
9
51
38
13
55
30
14
7
9
35
33
2
49
30
10
8
12
31
39
-8
38
30
10
7
13
41
52
-11
37
30
9
8
13
32
38
-6
35
30
8
10
12
30
36
-6
34
30
9
7
14
27
43
-16
34
30
9
6
15
34
43
-9
33
30
8
7
15
36
45
-9
31
30
6
12
12
30
45
-15
30
30
7
5
18
33
60
-27
26
30
5
9
16
24
52
-28
24
Команда
2
4
5
9
10
11
12
13
14
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
10
4
1
44
13
31
34
15
10
4
1
34
18
16
34
15
11
1
3
26
13
13
34
15
9
4
2
39
18
21
31
15
9
3
3
25
14
11
30
15
7
5
3
17
14
3
26
15
7
4
4
19
14
5
25
15
6
2
7
19
21
-2
20
15
5
4
6
24
20
4
19
15
4
7
4
18
23
-5
19
15
6
1
8
11
16
-5
19
15
5
3
7
14
16
-2
18
15
4
3
8
18
27
-9
15
15
3
5
7
15
27
-12
14
15
2
7
6
13
20
-7
13
15
3
4
8
16
28
-12
13
Команда
1
3
5
9
10
11
12
13
14
15
16
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
Последние
15
8
5
2
29
18
11
29
15
8
4
3
27
15
12
28
15
7
4
4
25
13
12
25
15
7
2
6
18
19
-1
23
15
6
4
5
27
21
6
22
15
6
4
5
23
25
-2
22
15
6
3
6
17
16
1
21
15
6
3
6
25
25
0
21
15
4
5
6
18
22
-4
17
15
3
6
6
16
27
-11
15
15
4
2
9
10
23
-13
14
15
3
4
8
12
25
-13
13
15
4
1
10
17
32
-15
13
15
2
5
8
17
24
-7
11
15
2
5
8
12
22
-10
11
15
2
4
9
9
25
-16
10
И – игры, В – выигрыши, Н – ничьи, П – поражения, ЗМ – забитые мячи, ПМ – пропущенные мячи, РМ – разница мячей, О – очки в турнире