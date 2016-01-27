Слуцкий: «В целом не получилась игра»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментировал поражение своей команды в товарищеском матче от «Одд Гренланда« (0:2).

«Не могу и не хочу озвучивать оценки, которые я скажу лично футболистам после каждой игры. Претензии действительно есть, и далеко не только к Страндбергу. Как я уже сказал, у нас, к сожалению, в целом не получилась игра.

Почему долго не мог выйти Амир Натхо? Все просто. Согласно регламенту турнира La Manga Cup, если игрока удаляют, то без права замены. У нас удалили Вернблума. Мы некоторое время играли вдесятером. Потом организаторы (учитывая товарищеский характер встречи и тот факт, что Понтуса наказали за две желтые карточки) выступили с инициативой восстановить численность состава. Они обратились к арбитру. Тот сказал сначала «нет», потом «да»… В результате со второго раза его уговорили. Но подчеркиваю: это была в любом случае не наша инициатива! Я читал регламент и знал, что удаление без права замены», – сказал Слуцкий.