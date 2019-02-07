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    Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»

    Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о победе над «Оддом» (3:0) в товарищеском матче и о форме команды после второго сбора.

    Во встрече с норвежским клубом хавбек отметился забитым мячом головой.

    – Поздравляем с победой. Отличный матч и красиво забитый гол.

    – В принципе да. Хорошо разыграли, Жора [Георгий Щенников] хорошо подал, оставалось только голову подставить.

    – Голы головой не совсем типичные для вас, но все-таки хорошо исполнили.

    – Нетипичный, но иногда бывает. Раз в год и палка стреляет (смеется).

    – В целом как вас соперник? В какой-то момент норвежцы начали грубить, но ребята поставили их на место и сразу забили гол.

    – С ними всегда так, уже не первый год играем. Уже знаем, чего от них ожидать: хорошо прессингуют, организованно играют и также хорошо бьют по ногам. Но мы тоже не тушевались – в ответ били. В целом, хорошая игра была, боевитая.

    – Второй сбор уже почти завершен. Как оцените кондиции ваши и все команды?

    – Наверное, еще далеко до идеала. В целом пока набираем форму. Хорошо готовимся, в двухразовом режиме. Так что все идет своим чередом. Впереди еще третий сбор. Сейчас отдохнем три дня и в бой дальше», – сказал Дзагоев.

    Источник: YouTube-канал ЦСКА

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    07.02.2019 16:47
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