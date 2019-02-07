Дзагоев – о матче с «Оддом»: «Хорошо прессингуют и также хорошо бьют по ногам. Мы тоже не тушевались – в ответ били»

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о победе над «Оддом» (3:0) в товарищеском матче и о форме команды после второго сбора.

Во встрече с норвежским клубом хавбек отметился забитым мячом головой.

– Поздравляем с победой. Отличный матч и красиво забитый гол.

– В принципе да. Хорошо разыграли, Жора [Георгий Щенников] хорошо подал, оставалось только голову подставить.

– Голы головой не совсем типичные для вас, но все-таки хорошо исполнили.

– Нетипичный, но иногда бывает. Раз в год и палка стреляет (смеется).

– В целом как вас соперник? В какой-то момент норвежцы начали грубить, но ребята поставили их на место и сразу забили гол.

– С ними всегда так, уже не первый год играем. Уже знаем, чего от них ожидать: хорошо прессингуют, организованно играют и также хорошо бьют по ногам. Но мы тоже не тушевались – в ответ били. В целом, хорошая игра была, боевитая.

– Второй сбор уже почти завершен. Как оцените кондиции ваши и все команды?

– Наверное, еще далеко до идеала. В целом пока набираем форму. Хорошо готовимся, в двухразовом режиме. Так что все идет своим чередом. Впереди еще третий сбор. Сейчас отдохнем три дня и в бой дальше», – сказал Дзагоев.