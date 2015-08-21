Тухель: «Мы способны выбраться из самых тяжелых ситуаций»

Главный тренер дортмундской «Боруссии» Томас Тухель после матча раунда плей-офф Лиги Европы с норвежским клубом «Одд» отметил командных дух своих футболистов, но при этом сказал, что был шокирован игрой команды в начале встречи. Напомним, что «Боруссия» к 22-й минуте уступала 0:3, но забила четыре мяча и выиграла матч.

«Мы не были готовы к тому, что произошло, просто еще не успели войти в игру. Я был в шоке, видя, как легко они забивают нам. Но в итоге нам удалось продемонстрировать командный дух и переломить игру. В итоге мы заслужили эту победу, хотя и могли бы сделать это более убедительно.

Главный урок из этого матча заключается в том, что мы поняли, что способны выбраться даже из самых сложных ситуаций. Перед сегодняшней игрой я сказал, что победа будет хорошим результатом, и в этом смысле я доволен», – сказал Тухель.