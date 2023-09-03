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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Стабек
Стремсгодсет - Стабек: обзор матча 03 сентября 2023
Стремсгодсет
03.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
2 : 1
Завершен
Стабек
17'
Г. Штенгель (П)
80'
Г. Вальсвик
15'
С. Вангберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стремсгодсет - Стабек
ГОЛ! 2:1!
Г. Вальсвик
Пас отдал
Г. Штенгель
80'
78'
Замена
К. Педерсен
️️️️
С. Вангберг
71'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
Замена
Т. Грегор
️️️️
Л. Томассон
64'
Замена
Л. Вильсвик
️️️️
J. Ekeland
46'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Г. Штенгель
17'
15'
ГОЛ! 0:1!
С. Вангберг
Пас отдал
Н. Наэсс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
27
Фредрик-Кристенсен Даль
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
5
Бент Сермо
ПЗ
8
Крешник Красники
ЦП
11
Jostein Ekeland
ЦП
2
Логи Томассон
ЦП
10
Герман Штенгель
ЦП
23
Эрик Андерсен
ПВ
18
Халльдор Стеневик
ПВ
9
Элиас-Хофф Мелькерсен
ЦФ
Главный тренер
Йорген Иснес
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
4
Томас Грегор
ЛЗ
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
21
Марко Фарджи
ЛВ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
77
Маркус Менерт
ПВ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
3-4-2-1
16
Михра
27
Даль
71
Вальсвик
5
Сермо
8
Красники
2
Томассон
10
Штенгель
11
23
Андерсен
18
Стеневик
9
Мелькерсен
4-3-1-2
31
Петтерссон
33
Пахоник
4
Вангберг
3
Наэсс
11
Вальстад
22
Эдвардс
27
Крогстад
18
Ветти
11
Кабран
5
90
Бакенга
2
Томассон
4
Грегор
4
Грегор
2
Томассон
11
26
Вильсвик
26
Вильсвик
11
4
Вангберг
2
Педерсен
2
Педерсен
4
Вангберг
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
Остались в запасе
Стремсгодсет
Стабек
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
77
Маркус Менерт
ПВ
Главный тренер
Йорген Иснес
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
19
Ари Лейфссон
ЦЗ
10
Йонас Теркельсен
ЦП
20
Эммануэль Дансо
ЦП
21
Марко Фарджи
ЛВ
77
Маркус Менерт
ПВ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
Главный тренер
Йорген Иснес
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стремсгодсет - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Мариенлист
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2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
24
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2021.02.12 13:23
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