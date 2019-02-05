Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»

Главный тренер «Стремсгодсета» Бьорн Петер Ингебретсен заявил, что ЦСКА не обращался в клуб по поводу трансфера центрального защитника Якоба Глеснеса.

Ранее сообщалось, что московский клуб близок к приобретению 24-летнего футболиста.

«Об этом много было написано, но очень мало правды. Официально к нам никто не обращался», – сказал Игнебретсен.