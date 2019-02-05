Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»

Потому что не смогли внятно выговорить название вашего клуба.
Главный тренер «Стремсгодсета» Бьорн Петер Ингебретсен заявил, что ЦСКА не обращался в клуб по поводу трансфера центрального защитника Якоба Глеснеса.
Ранее сообщалось, что московский клуб близок к приобретению 24-летнего футболиста.
«Об этом много было написано, но очень мало правды. Официально к нам никто не обращался», – сказал Игнебретсен.
- В сезоне-2018 Глеснес провел за «Стремгодсет» 36 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт норвежца рассчитан до июля 2020 года.
- Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.