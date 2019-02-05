Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»

    Главный тренер «Стремсгодсета» Бьорн Петер Ингебретсен заявил, что ЦСКА не обращался в клуб по поводу трансфера центрального защитника Якоба Глеснеса.

    Ранее сообщалось, что московский клуб близок к приобретению 24-летнего футболиста.

    «Об этом много было написано, но очень мало правды. Официально к нам никто не обращался», – сказал Игнебретсен.

    • В сезоне-2018 Глеснес провел за «Стремгодсет» 36 матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт норвежца рассчитан до июля 2020 года.
    • Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

    Источник: VG

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    05.02.2019 15:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 февраля 2019, 17:09

      Потому что не смогли внятно выговорить название вашего клуба.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2509

      ALEX ML 5 февраля 2019, 16:15

      Бомбардир утками торгует

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11