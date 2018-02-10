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    Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в товарищеском матче со «Стремсгодсетом» 2:2.

    «Замечания у меня в первую очередь по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками – скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

    Из положительного – великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался», — сказал Семин.

    Напомним, что 15 февраля «Локомотив» сыграет против «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 22 февраля.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    10.02.2018 01:15
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3410

      mdu86 10 февраля 2018, 11:51

      На мой взгляд всё хорошо! Команда под нагрузками, в тоже время показали не плохой футбол в атаке, моменты были, могли забивать больше.Видно, что ЛОКО набирает ход, играют всё лучше и лучше от игры к игре. В защите конечно расслабленность, но это потому что товарищеские встречи, трудно себя мотивировать на такие игры. Уверен, что в официальных матчах концентрация будет запредельная и таких ляпов защита не допустит! Удачи и множества побед Локомотиву в ЛЕ и чемпионате! Верим в команду и Юрия Павловича!

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