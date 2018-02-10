Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал ничью в товарищеском матче со «Стремсгодсетом» 2:2.

«Замечания у меня в первую очередь по пропущенным голам. Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся. Я бы даже не назвал это ошибками – скорее, потеря концентрации. В субботу у этой группы футболистов восстановительный день, потом выходной. На следующей неделе команда будет свежее.

Из положительного – великолепный мяч забил Фернандеш. Два хороших момента было у Ари и Миранчука, который сыграл все 90 минут после небольшого повреждения. Контрольные матчи проходят на фоне усталости, поэтому важно, что никто не травмировался», — сказал Семин.

Напомним, что 15 февраля «Локомотив» сыграет против «Ниццы» в рамках 1/16 финала Лиги Европы. Ответная встреча состоится 22 февраля.