Болт пройдет просмотр в австралийском клубе

Олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт пройдет просмотр в клубе из Австралии «Сентрал Кост Маринерс», сообщает АР.

Представитель Ямайки приглашен на сборы, где он будет тренироваться с командой на протяжении шести недель. После завершения сборов клуб рассмотрит его кандидатуру на подписание контракта.

Известно, что стороны уже согласовали все условия контракта. По нему 70 процентов зарплаты будет платить клуб, а оставшиеся 30 – заплатит Федерация футбола Австралии.

Ранее легкоатлет ни раз заявлял о желании попробовать свои силы в профессиональном футболе. 31-летний спортсмен проходил тренировочный лагерь с дортмундской «Боруссией», выступал в составе норвежского «Стремсгодсета» в товарищеском матче с юношеской сборной Норвегии