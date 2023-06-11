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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Русенборг
Стабек - Русенборг: обзор матча 11 июня 2023
Стабек
11.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
2 : 2
Завершен
Русенборг
9'
М. Бакенга
28'
Д. Нельсон
88'
A. Sadiku
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Русенборг
90'
+4
Желтая карточка
U. Jenssen
88'
ГОЛ! 1:2!
A. Sadiku
86'
Замена
A. Sadiku
️️️️
Д. Нельсон
85'
Замена
А. Нильсен Перейра
️️️️
Э. Тагсет
Замена
Н. Вальстад
️️️️
С. Оттесен
82'
Замена
A. Andresen
️️️️
М. Бакенга
82'
Желтая карточка
Д. Лукка
75'
74'
Замена
Л. Корник
️️️️
С. Роджерс
64'
Замена
С. Нипан
️️️️
O. Aga
Замена
С. Вангберг
️️️️
Н. Йенссен
58'
Желтая карточка
К. Эдвардс
39'
28'
ГОЛ! 1:1!
Д. Нельсон
Пас отдал
O. Aga
ГОЛ! 1:0!
М. Бакенга
Пас отдал
К. Хег
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
9
Каспер Хег
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
1
Андре Хансен
ВР
5
Сэм Роджерс
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Эрленд Даль Рейтан
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
7
Маркус Хенриксен
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
20
Эдвард Тагсет
ЦП
19
Карло Хольс
ЦФ
29
Oscar Aga
ЦФ
Стабек
38
William Wendt
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
11
Николас Вальстад
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
11
Agon Sadiku
ЦФ
44
Magnus Holte
ЦФ
3-5
31
Петтерссон
3
Наэсс
27
Сковгор
33
Пахоник
47
Лукка
5
Йенссен
3
Оттесен
22
Эдвардс
24
Костадинов
3-4-1-2
1
Хансен
5
Роджерс
5
29
Рейтан
77
Скарсем
70
Бьерло
20
Тагсет
7
Хенриксен
26
Нельсон
29
19
Хольс
3
Оттесен
11
Вальстад
11
Вальстад
3
Оттесен
5
Йенссен
4
Вангберг
4
Вангберг
5
Йенссен
90
Бакенга
5
5
90
Бакенга
20
Тагсет
19
Перейра
19
Перейра
20
Тагсет
29
41
Нипан
41
Нипан
29
5
Роджерс
2
Корник
2
Корник
5
Роджерс
26
Нельсон
11
11
26
Нельсон
Остались в запасе
Стабек
Русенборг
38
William Wendt
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Остались в запасе
38
William Wendt
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
Остались в запасе
12
Сандер Тангвик
ВР
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
44
Magnus Holte
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Стабек - Русенборг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Информация о матче
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