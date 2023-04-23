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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Хаугесунд
Стабек - Хаугесунд: обзор матча 23 апреля 2023
Стабек
23.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
3 : 0
Завершен
Хаугесунд
20'
К. Эдвардс
64'
К. Хег
80'
К. Педерсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Хаугесунд
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
К. Хег
84'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
К. Эдвардс
84'
ГОЛ! 3:0!
К. Педерсен
80'
Замена
A. Andresen
️️️️
Т. Пахоник
72'
Замена
К. Кабран
️️️️
М. Бакенга
69'
ГОЛ! 2:0!
К. Хег
Пас отдал
М. Бакенга
64'
63'
Замена
️️️️
М. Санде
63'
Замена
Б. Нжие
️️️️
С. Лизет
63'
Замена
А. Содерлунд
️️️️
С. Ибрахим Диарра
29'
Красная карточка
К. Кригард
ГОЛ! 1:0!
К. Эдвардс
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Хаугесунд
1
Эгиль Селвик
ВР
22
Оскар Крузнелл
ЛЗ
5
Søren Reese
ЦЗ
21
A. Baertelsen
ЦЗ
2
Claus Niyukuri
ЦП
2
Петер Теркильдсен
ЦП
26
Магнус Кристенсен
ЦП
27
Мадс Санде
ЦП
29
Сори Ибрахим Диарра
ЦФ
23
Сондре Лизет
ЦФ
18
Кевин-Мартин Кригард
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Стабек
11
Кевин Кабран
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
Хаугесунд
25
Mikkel Hope
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
10
Билал Нжие
ПВ
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
3-5
31
Петтерссон
2
Педерсен
33
Пахоник
27
Сковгор
27
Крогстад
9
Хег
90
Бакенга
3
Наэсс
47
Лукка
3-4-3
1
Селвик
5
21
22
Крузнелл
2
Теркильдсен
26
Кристенсен
27
Санде
2
18
Кригард
23
Лизет
29
Диарра
90
Бакенга
11
Кабран
11
Кабран
90
Бакенга
33
Пахоник
5
5
33
Пахоник
9
Хег
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
9
Хег
22
Эдвардс
7
Хауген
7
Хауген
22
Эдвардс
23
Лизет
10
Нжие
10
Нжие
23
Лизет
29
Диарра
16
Содерлунд
16
Содерлунд
29
Диарра
Остались в запасе
Стабек
Хаугесунд
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
25
Mikkel Hope
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
Остались в запасе
25
Mikkel Hope
ЦЗ
18
Vegard Solheim
ЦП
14
Мартин Самуэльсен
ЦП
10
Troy Nyhammer
ЦП
1
Amund Wichne
ЦФ
12
Ulrik Tillung Fredriksen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Йостейн Гриндхауг
Статистика матча Стабек - Хаугесунд
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
1 : 4
30.11.2025
Брюне
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
ХамКам
5 : 0
23.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Хаугесунд
0 : 2
09.11.2025
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
1 : 4
02.11.2025
Хаугесунд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Хаугесунд
2 : 3
26.10.2025
Тромсе
Информация о матче
Стадион:
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Стабек
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