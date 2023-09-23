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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Олесунн - Стабек
Олесунн - Стабек: обзор матча 23 сентября 2023
Олесунн
23.09.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
1 : 1
Завершен
Стабек
15'
Э. Сегберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Олесунн - Стабек
Замена
М. Эбийе
️️️️
Э. Сегберг
81'
Желтая карточка
Й. Китолано
71'
Желтая карточка
И. Атанга
66'
Замена
H. Melland
️️️️
M. Karlsbakk
64'
60'
Замена
М. Бакенга
️️️️
L. Kjerrumgaard
60'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Г. Ветти
46'
Замена
К. Кабран
️️️️
K. Jelacic
ГОЛ! 1:0!
Э. Сегберг
Пас отдал
M. Karlsbakk
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олесунн
1
Стен Грютебуст
ВР
25
Йон Китолано
ЛЗ
23
Erik Ansok Fröysa
ЦЗ
27
Николай Хопланд
ЦЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
6
Hakon Butli Hammer
ЦП
28
Амиду Диоп
ЦП
19
Moctar Diop
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
22
Bjorn Martin Kristensen
ЦФ
8
Markus Karlsbakk
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Олесунн
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
16
Henrik Melland
ЦП
20
Оскар Солнердал
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
20
Мозес Эбийе
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
3-1-2-4
1
Грютебуст
25
Китолано
27
Хопланд
23
23
Сегберг
6
28
Диоп
19
8
22
18
3-5-2
31
Петтерссон
3
Оттесен
3
Наэсс
2
Педерсен
24
Костадинов
18
Ветти
23
18
22
Эдвардс
5
9
8
16
16
8
23
Сегберг
20
Эбийе
20
Эбийе
23
Сегберг
18
Ветти
7
Хауген
7
Хауген
18
Ветти
23
11
Кабран
11
Кабран
23
9
90
Бакенга
90
Бакенга
9
Остались в запасе
Олесунн
Стабек
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
34
Aarnes Stian Holte
ЦЗ
2
Trace Akino Murray
ЦЗ
4
Simen Haram
ЦЗ
20
Оскар Солнердал
ЦП
20
Исаак Атанга
ПВ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Тронд Фредриксен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Олесунн - Стабек
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Фредрикстад
- : -
29.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 4
31.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
25.10.2026
Олесунн
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Колор Лайн Стэдиум
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