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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Мольде
Стабек - Мольде: обзор матча 29 июля 2023
Стабек
29.07.2023, суббота, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
0 : 1
Завершен
Мольде
62'
В. Бериша (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Мольде
90'
+6
Желтая карточка
А. Хагельскьер
Замена
A. Andresen
️️️️
С. Оттесен
90'
85'
Замена
М. Эйкрем
️️️️
Э. Китолано
81'
Замена
Э. Брейвик
️️️️
М. Гредем
72'
Замена
М. Линнес
️️️️
Э. Кнутсон
72'
Замена
М. Эллингсен
️️️️
М. Андре Кааса
71'
Замена
Б. Хансен
️️️️
Э. Хауган
62'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
В. Бериша
Замена
Т. Пахоник
️️️️
Н. Вальстад
57'
Замена
К. Эдвардс
️️️️
Г. Гельмуйден
57'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Мольде
28
Якоб Карлстрем
ВР
8
Матиас Фьортофт Левик
ЛЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
45
Андерс Хагельскьер
ЦЗ
19
Эйрик Хауган
ЦЗ
17
Эрик Китолано
ЦП
15
Маркус Андре Кааса
ЦП
28
Магнус Гредем
АП
16
Кристиан Эриксен
АП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
14
Ветон Бериша
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Мольде
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
16
Бенжамин Хансен
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
10
Эмиль Брейвик
ЦП
6
Никлас Эдегор
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
3-2-2-1-2
31
Петтерссон
2
Педерсен
3
Наэсс
27
Сковгор
11
Вальстад
3
Оттесен
47
Лукка
27
Крогстад
10
Гельмуйден
9
Хег
90
Бакенга
4-2-3-1
28
Карлстрем
15
Бьорнбак
45
Хагельскьер
19
Хауган
8
Левик
17
Китолано
15
Кааса
15
Кнутсон
16
Эриксен
28
Гредем
14
Бериша
11
Вальстад
33
Пахоник
33
Пахоник
11
Вальстад
10
Гельмуйден
22
Эдвардс
22
Эдвардс
10
Гельмуйден
3
Оттесен
5
5
3
Оттесен
19
Хауган
16
Хансен
16
Хансен
19
Хауган
15
Кааса
6
Эллингсен
6
Эллингсен
15
Кааса
15
Кнутсон
25
Линнес
25
Линнес
15
Кнутсон
28
Гредем
10
Брейвик
10
Брейвик
28
Гредем
17
Китолано
23
Эйкрем
23
Эйкрем
17
Китолано
Остались в запасе
Стабек
Мольде
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
40
Себастьян Олдерхейм
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Остались в запасе
12
Педер Хоэль Лервик
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
6
Никлас Эдегор
ЦП
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Статистика матча Стабек - Мольде
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
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