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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Одд - Стабек
Одд - Стабек: обзор матча 06 августа 2023
Одд
06.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
4 : 0
Завершен
Стабек
32'
Д. Гьенгор
60'
T. Rekdal
90+7'
Ф. Тевелде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Одд - Стабек
ГОЛ! 3:0!
Ф. Тевелде
Пас отдал
Л. Овусу
90'
+7
Замена
Ф. Тевелде
️️️️
Д. Гьенгор
90'
+6
88'
Желтая карточка
С. Вангберг
75'
Замена
Т. Пахоник
️️️️
К. Эдвардс
74'
Замена
К. Кабран
️️️️
Н. Вальстад
Желтая карточка
Д. Томаш
70'
ГОЛ! 2:0!
T. Rekdal
Пас отдал
М. Ингебригтсен
60'
56'
Замена
С. Вангберг
️️️️
А. Сковгор
Желтая карточка
O. Erik Midtskogen
52'
ГОЛ! 1:0!
Д. Гьенгор
Пас отдал
М. Ингебригтсен
32'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Одд
99
Пер Бротвейт
ВР
3
Джозеф Баккей
ЛЗ
2
Эспен Рууд
ЦЗ
33
Диогу Томаш
ЦЗ
21
Стеффен Хаген
ЦЗ
26
Деннис Гьенгор
ПЗ
20
Thomas Rekdal
ЦП
24
Леонард Овусу
ЦП
19
Микаэл Ингебригтсен
ПВ
9
Ole Erik Midtskogen
ЦФ
15
Sondre Solholm Johansen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Одд
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
11
Фаниэль Тевелде
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
11
Кевин Кабран
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
3-2-2-1-2
99
Бротвейт
2
Рууд
33
Томаш
21
Хаген
3
Баккей
26
Гьенгор
20
24
Овусу
19
Ингебригтсен
15
9
3-2-4-1
31
Петтерссон
2
Педерсен
3
Наэсс
27
Сковгор
3
Оттесен
11
Вальстад
47
Лукка
22
Эдвардс
27
Крогстад
24
Костадинов
90
Бакенга
26
Гьенгор
11
Тевелде
11
Тевелде
26
Гьенгор
27
Сковгор
4
Вангберг
4
Вангберг
27
Сковгор
22
Эдвардс
33
Пахоник
33
Пахоник
22
Эдвардс
11
Вальстад
11
Кабран
11
Кабран
11
Вальстад
Остались в запасе
Одд
Стабек
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
30
Peder Nygaard Klausen
ВР
16
Casper Andersen
ЦЗ
7
Jesper Svenungsen Skau
ЦЗ
13
Samuel Skree Skjeldal
ЦЗ
23
Anders Hartveit Ryste
ЦП
15
Bork Bang-Kittilsen
ЦФ
21
Leon Hien
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Даг-Эйлев Фагермо
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Одд - Стабек
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Одд
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
2 : 1
01.12.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Одд
0 : 2
23.11.2024
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
1 : 0
10.11.2024
Одд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Одд
0 : 3
03.11.2024
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 0
27.10.2024
Одд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Скагерак Арена
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