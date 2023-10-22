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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Русенборг - Стабек
Русенборг - Стабек: обзор матча 22 октября 2023
Русенборг
22.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
1 : 1
Завершен
Стабек
33'
О. Кристиан Саэтер
13'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Русенборг - Стабек
90'
+2
Вторая желтая
К. Кабран
84'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
78'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
R. Eggen Vinge
Желтая карточка
Л. Корник
74'
Замена
И. Снаэр Торвальдссон
️️️️
О. Кристиан Саэтер
59'
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
П. Скьельбред
46'
46'
Замена
К. Педерсен
️️️️
С. Вангберг
Замена
M. Konradsen Ceide
️️️️
U. Jenssen
45'
+6
45'
+1
Пенальти не реализован!
Н. Наэсс
Желтая карточка
О. Селнаэс
45'
Желтая карточка
О. Кристиан Саэтер
43'
ГОЛ! 1:1!
О. Кристиан Саэтер
Пас отдал
О. Скарсем
33'
31'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Г. Ветти
Замена
П. Скьельбред
️️️️
С. Нипан
24'
16'
Желтая карточка
К. Кабран
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Бакенга
Пас отдал
Н. Вальстад
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Русенборг
12
Сандер Тангвик
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
24
Hakon Rosten
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
26
Джейден Нельсон
ЛВ
10
Оле Селнаэс
ОП
77
Олаус Скарсем
ЦП
22
Эмиль Фредериксен
ЦП
41
Сверре Нипан
АП
2
Лео Корник
ПВ
90
Оле Кристиан Саэтер
ЦФ
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Русенборг
46
Simen Havig
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
4
Mikkel Konradsen Ceide
ЦЗ
10
Исак Снаэр Торвальдссон
ЦП
5
Пер-Сильян Скьельбред
ЦП
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
3-1-2-3-1
12
Тангвик
19
Перейра
5
24
10
Селнаэс
77
Скарсем
22
Фредериксен
26
Нельсон
41
Нипан
2
Корник
90
Саэтер
4-4-1-1
31
Петтерссон
3
Оттесен
4
Вангберг
3
Наэсс
11
Вальстад
18
18
Ветти
22
Эдвардс
24
Костадинов
11
Кабран
90
Бакенга
5
4
4
5
90
Саэтер
10
Торвальдссон
10
Торвальдссон
90
Саэтер
41
Нипан
5
Скьельбред
5
Скьельбред
41
Нипан
Скьельбред
8
Беркеейет
8
Беркеейет
Скьельбред
4
Вангберг
2
Педерсен
2
Педерсен
4
Вангберг
18
27
Крогстад
27
Крогстад
18
18
Ветти
7
Хауген
7
Хауген
18
Ветти
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
Остались в запасе
Русенборг
Стабек
46
Simen Havig
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
1
Мариус Улла
ВР
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
46
Simen Havig
ВР
18
Адам Андерссон
ЦЗ
6
Сантери Вяяняйнен
ЦП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
25
Oskar Spiten-Nysaether
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Русенборг - Стабек
3
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Олесунн
2 : 2
22.11.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Фредрикстад
0 : 3
31.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
0 : 3
18.10.2026
Русенборг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Леркендаль
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