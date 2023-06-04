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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Лиллестрем - Стабек
Лиллестрем - Стабек: обзор матча 04 июня 2023
Лиллестрем
04.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
3 : 1
Завершен
Стабек
13'
А. Адамс
86'
А. Адамс (П)
90+2'
А. Адамс
21'
М. Бакенга (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Лиллестрем - Стабек
90'
+3
Замена
Н. Вальстад
️️️️
A. Andresen
ГОЛ! 3:1!
А. Адамс
Пас отдал
Г. Осен
90'
+2
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Адамс
86'
Замена
H. Skogvold
️️️️
К. Теннессен
79'
Замена
Т. Свендсен
️️️️
И. Ибрахимай
67'
28'
Желтая карточка
А. Сковгор
21'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
М. Бакенга
Замена
Э. Гарнас
️️️️
V. Skjaervik
21'
Желтая карточка
М. Кристиансен
18'
ГОЛ! 1:0!
А. Адамс
Пас отдал
И. Ибрахимай
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лиллестрем
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
32
Андреас Виндхейм
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
4
Магнус Кнудсен
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
45
Акор Адамс
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
4
Эспен Гарнас
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
23
Тобиас Свендсен
ЦФ
Стабек
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
4-5-2
20
Драгснес
28
Габриэльсен
32
Виндхейм
19
Теннессен
4
4
Кнудсен
15
Хофф
23
Осен
29
Ибрахимай
45
Адамс
21
Кристиансен
1-1-5
31
Петтерссон
27
Сковгор
10
Гельмуйден
90
Бакенга
3
Оттесен
22
Эдвардс
47
Лукка
5
4
4
Гарнас
4
Гарнас
4
19
Теннессен
23
23
19
Теннессен
29
Ибрахимай
23
Свендсен
23
Свендсен
29
Ибрахимай
5
11
Вальстад
11
Вальстад
5
Остались в запасе
Лиллестрем
Стабек
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
26
Knut Andre Skjaerstein
ВР
22
Филип Слердаль
ЦЗ
8
Marius Lundemo
ЦП
14
Uba Charles
ЦП
2
Eskil Smidesang Edh
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
Остались в запасе
36
Fillip Jenssen Riise
ЦЗ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
1
Мариус Улла
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Лиллестрем - Стабек
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Арасен
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