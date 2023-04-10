Арне Эрландсен
Тренер
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Эрландсен
|Команда
|Лиллестрем
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|20 декабря 1959
|Имя
|Арне
|Фамилия
|Эрландсен
|Команда
|Лиллестрем
|Гражданство
|Норвегия
|Дата рождения
|20 декабря 1959
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Лиллестрем
|30
|0
|0
|30
|Дата
|Матч
|10.04.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Стремсгодсет
|15.04.2023
|Викинг
|0 : 0
|Лиллестрем
|23.04.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Мольде
|01.05.2023
|Волеренга
|0 : 0
|Лиллестрем
|07.05.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Буде-Глимт
|12.05.2023
|Одд
|0 : 0
|Лиллестрем
|16.05.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Сарпсборг 08
|29.05.2023
|ХамКам
|0 : 0
|Лиллестрем
|04.06.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Стабек
|11.06.2023
|Бранн
|0 : 0
|Лиллестрем
|25.06.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Олесунн
|02.07.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Тромсе
|09.07.2023
|Русенборг
|0 : 0
|Лиллестрем
|16.07.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Сандефьорд
|23.07.2023
|Хаугесунд
|0 : 0
|Лиллестрем
|30.07.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|ХамКам
|06.08.2023
|Тромсе
|0 : 0
|Лиллестрем
|13.08.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Викинг
|20.08.2023
|Стремсгодсет
|0 : 0
|Лиллестрем
|27.08.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Бранн
|03.09.2023
|Олесунн
|0 : 0
|Лиллестрем
|17.09.2023
|Сарпсборг 08
|0 : 0
|Лиллестрем
|24.09.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Русенборг
|08.10.2023
|Стабек
|0 : 0
|Лиллестрем
|22.10.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Волеренга
|29.10.2023
|Буде-Глимт
|0 : 0
|Лиллестрем
|05.11.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Хаугесунд
|12.11.2023
|Мольде
|0 : 0
|Лиллестрем
|26.11.2023
|Лиллестрем
|0 : 0
|Одд
|02.12.2023
|Сандефьорд
|0 : 0
|Лиллестрем