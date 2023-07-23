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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
ХамКам - Стабек
ХамКам - Стабек: обзор матча 23 июля 2023
ХамКам
23.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
3 : 2
Завершен
Стабек
31'
П. Александер Киркеволд
48'
K. Onsrud
90+4'
Й. Гаммельбю
50'
М. Бакенга
77'
М. Бакенга
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол ХамКам - Стабек
ГОЛ! 3:2!
Й. Гаммельбю
90'
+4
Желтая карточка
K. Onsrud
82'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Бакенга
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
T. Andre Soras
69'
68'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
К. Эдвардс
64'
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Д. Лукка
Замена
Б. Торесен Фараас
️️️️
Х. Удаль
58'
50'
ГОЛ! 2:1!
М. Бакенга
Пас отдал
Ф. Крогстад
ГОЛ! 2:0!
K. Onsrud
Пас отдал
Й. Норхейм
48'
ГОЛ! 1:0!
П. Александер Киркеволд
Пас отдал
K. Onsrud
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
23
Фредрик Сьелстад
ОП
19
Вильям Куртович
ОП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
27
Tore Andre Soras
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
19
Хенрик Удаль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
7
Бенжамин Торесен Фараас
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
7
Фредрик Хауген
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
3-2-3-2
1
18
Конгсро
6
Норхейм
19
Гаммельбю
23
Сьелстад
19
Куртович
4
Опсал
27
7
19
Удаль
16
Киркеволд
3-2-3-2
31
Петтерссон
2
Педерсен
3
Наэсс
27
Сковгор
3
Оттесен
11
Вальстад
47
Лукка
22
Эдвардс
27
Крогстад
9
Хег
90
Бакенга
19
Удаль
7
Фараас
7
Фараас
19
Удаль
27
28
Энкеруд
28
Энкеруд
27
47
Лукка
7
Хауген
7
Хауген
47
Лукка
22
Эдвардс
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
22
Эдвардс
Остались в запасе
ХамКам
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
12
Маркус Сандберг
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Расмус Видесхейм-Пауль
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
24
Калоян Костадинов
ЦП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча ХамКам - Стабек
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Брискеби Арена
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