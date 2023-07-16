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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Викинг
Стабек - Викинг: обзор матча 16 июля 2023
Стабек
16.07.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
0 : 1
Завершен
Викинг
90+1'
Б. Бьярнасон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Викинг
Желтая карточка
А. Сковгор
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Б. Бьярнасон
87'
Замена
Б. Бьярнасон
️️️️
П. Язбек
87'
Замена
С. Свендсен
️️️️
Н. Д'Агостино
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
85'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
Д. Лукка
80'
Замена
A. Andresen
️️️️
Н. Вальстад
79'
76'
Замена
Х. Танген
️️️️
Я. де Ланлай
71'
Замена
Х. Хауген
️️️️
С. Бьорсхол
Замена
С. Оттесен
️️️️
Т. Пахоник
71'
25'
Желтая карточка
М. Сольбаккен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
47
Джонатан Лукка
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
44
Джибриль Диоп
ЦЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
11
Янн-Эрик де Ланлай
ЦП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
27
Харальд Танген
АП
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
3-2-4-1
31
Петтерссон
2
Педерсен
3
Наэсс
27
Сковгор
11
Вальстад
33
Пахоник
47
Лукка
22
Эдвардс
27
Крогстад
24
Костадинов
9
Хег
4-4-1-1
1
Гуннарссон
18
Бьорсхол
44
Диоп
4
Брекало
20
Паттинама
8
Язбек
7
Сольбаккен
11
де Ланлай
10
Трипич
25
Д'Агостино
15
Салвесен
33
Пахоник
3
Оттесен
3
Оттесен
33
Пахоник
47
Лукка
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
47
Лукка
11
Вальстад
5
5
11
Вальстад
18
Бьорсхол
2
Хауген
2
Хауген
18
Бьорсхол
8
Язбек
8
Бьярнасон
8
Бьярнасон
8
Язбек
11
де Ланлай
27
Танген
27
Танген
11
де Ланлай
25
Д'Агостино
7
Свендсен
7
Свендсен
25
Д'Агостино
Остались в запасе
Стабек
Викинг
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
23
Никлас Сандберг
ПВ
26
Simen Kvia-Egeskog
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Статистика матча Стабек - Викинг
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Информация о матче
Стадион:
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