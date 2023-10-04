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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - ХамКам
Стабек - ХамКам: обзор матча 04 октября 2023
Стабек
04.10.2023, среда, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
5 : 2
Завершен
ХамКам
16'
Н. Вальстад
30'
М. Бакенга
52'
М. Бакенга
58'
Н. Наэсс
66'
К. Эдвардс
44'
Й. Норхейм
81'
М. Бьерло
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - ХамКам
Желтая карточка
К. Эдвардс
85'
81'
ГОЛ! 5:2!
М. Бьерло
Пас отдал
В. Куртович
80'
Замена
А. Нури
️️️️
Х. Родолен Опсал
Замена
Ф. Хауген
️️️️
Г. Ветти
70'
Замена
L. Kjerrumgaard
️️️️
М. Бакенга
70'
Замена
K. Jelacic
️️️️
R. Eggen Vinge
70'
67'
Замена
Й. Энкеруд
️️️️
М. Мава
ГОЛ! 5:1!
К. Эдвардс
Пас отдал
Н. Вальстад
66'
ГОЛ! 4:1!
Н. Наэсс
58'
58'
Замена
T. Andre Soras
️️️️
K. Onsrud
ГОЛ! 3:1!
М. Бакенга
Пас отдал
Н. Вальстад
52'
46'
Замена
М. Бьерло
️️️️
П. Александер Киркеволд
46'
Замена
А. Мелгалвис
️️️️
O. Kjærgaard
45'
+3
Красная карточка
В. Конгсро
44'
ГОЛ! 2:1!
Й. Норхейм
Пас отдал
O. Kjærgaard
ГОЛ! 2:0!
М. Бакенга
Пас отдал
С. Оттесен
30'
ГОЛ! 1:0!
Н. Вальстад
Пас отдал
R. Eggen Vinge
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
ХамКам
12
Маркус Сандберг
ВР
18
Вегард Конгсро
ЛЗ
6
Йон-Олав Норхейм
ЦЗ
25
Бриньяр-Инги Бьярнасон
ЦЗ
19
Йенс-Мартин Гаммельбю
ПЗ
19
Вильям Куртович
ОП
8
Oliver Kjærgaard
ЦП
4
Халвор Родолен Опсал
ЦП
7
Kristian Onsrud
ЦП
14
Мозес Мава
ЦФ
16
Пал Александер Киркеволд
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
ХамКам
1
Lars Jendal
ВР
33
Амин Нури
ЛЗ
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
27
Tore Andre Soras
ЦП
70
Мортен Бьерло
ЦП
33
Александер Мелгалвис
ПП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
28
Йонас Энкеруд
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
11
Вальстад
4
Вангберг
3
Наэсс
3
Оттесен
22
Эдвардс
24
Костадинов
18
18
Ветти
11
Кабран
90
Бакенга
4-1-3-2
12
Сандберг
19
Гаммельбю
6
Норхейм
25
Бьярнасон
18
Конгсро
19
Куртович
8
4
Опсал
7
16
Киркеволд
14
Мава
18
Ветти
7
Хауген
7
Хауген
18
Ветти
18
23
23
18
90
Бакенга
9
9
90
Бакенга
4
Опсал
33
Нури
33
Нури
4
Опсал
7
27
27
7
16
Киркеволд
70
Бьерло
70
Бьерло
16
Киркеволд
8
33
Мелгалвис
33
Мелгалвис
8
14
Мава
28
Энкеруд
28
Энкеруд
14
Мава
Остались в запасе
Стабек
ХамКам
1
Мариус Улла
ВР
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Якоб Микельсен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
31
Olav Lilleoren Veum
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Остались в запасе
1
Lars Jendal
ВР
22
Кобе Эрнандес-Фостер
ОП
19
Хенрик Удаль
ЦФ
7
Viðar Ari Jónsson
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Якоб Микельсен
Статистика матча Стабек - ХамКам
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
ХамКам
0 : 0
21.11.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
ХамКам
3 : 0
08.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
КФУМ-Камератене
2 : 2
01.11.2026
ХамКам
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
ХамКам
0 : 3
24.10.2026
Русенборг
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
ХамКам
0 : 2
17.10.2026
Буде-Глимт
Информация о матче
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Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
Официально: Бохинен стал игроком ЦСКА
2021.02.15 12:11
24
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2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
2021.02.15 17:04
1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
24
Sport24: ЦСКА до вторника примет решение по трансферам Бохинена и Рондона
2021.02.12 13:23
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2021.02.10 18:22
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