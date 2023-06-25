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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Тромсе - Стабек
Тромсе - Стабек: обзор матча 25 июня 2023
Тромсе
25.06.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
2 : 1
Завершен
Стабек
15'
Я. Пейнтсил
35'
В. Эрлиен (П)
8'
К. Хег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Тромсе - Стабек
86'
Красная карточка
К. Хег
Замена
A. Jenssen
️️️️
C. Öyvann
72'
Замена
М. Траоре
️️️️
Я. Пейнтсил
72'
71'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
С. Вангберг
66'
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
М. Бакенга
66'
Замена
С. Оттесен
️️️️
Т. Пахоник
46'
Замена
Н. Вальстад
️️️️
A. Andresen
Замена
Я. Наполеон Ромсаас
️️️️
К. Антонсен
41'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
В. Эрлиен
35'
29'
Желтая карточка
С. Вангберг
ГОЛ! 1:1!
Я. Пейнтсил
Пас отдал
Р. Йенссен
15'
8'
ГОЛ! 0:1!
К. Хег
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тромсе
11
Кент-Аре Антонсен
ЛЗ
6
Йостейн Гундерсен
ЦЗ
28
Кристоф Психе
ЦЗ
23
Никлас Вестерлунд
ПЗ
26
Яв Пейнтсил
ЛВ
11
Рубен Йенссен
ЦП
5
Сакариас Опсал
ЦП
22
Даниэл Басси
ПВ
15
Вегард Эрлиен
ЦФ
25
Casper Öyvann
ЦФ
12
Simon Thomas
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
9
Каспер Хег
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Тромсе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
8
Якоб Наполеон Ромсаас
ЦП
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
24
Маи Траоре
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
5
Anders Jenssen
ЦФ
Стабек
10
Герман Гельмуйден
АП
1
Мариус Улла
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
4-2-2-3
11
Антонсен
6
Гундерсен
28
Психе
23
Вестерлунд
11
Йенссен
5
Опсал
26
Пейнтсил
22
Басси
12
25
15
Эрлиен
3-1-5
31
Петтерссон
33
Пахоник
27
Сковгор
3
Наэсс
27
Крогстад
4
Вангберг
90
Бакенга
5
22
Эдвардс
7
Хауген
11
Антонсен
8
Ромсаас
8
Ромсаас
11
Антонсен
26
Пейнтсил
24
Траоре
24
Траоре
26
Пейнтсил
25
5
5
25
90
Бакенга
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
90
Бакенга
33
Пахоник
3
Оттесен
3
Оттесен
33
Пахоник
4
Вангберг
5
Йенссен
5
Йенссен
4
Вангберг
5
11
Вальстад
11
Вальстад
5
Остались в запасе
Тромсе
Стабек
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
1
Мариус Улла
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
32
Marius Tollefsen
ВР
33
Мика Коскела
ЦЗ
25
Эль-Хаджи Малик Диуф
ЦЗ
14
Йенс Хьерте-Даль
ЦП
21
Tobias Hafstad
ЦФ
3
Jesper Bergset Robertsen
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Стейнар Нильсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Тромсе - Стабек
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Сандефьорд
- : -
29.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Волеренга
4 : 0
01.11.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Викинг
3 : 1
25.10.2026
Тромсе
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Тромсе
1 : 1
18.10.2026
КФУМ-Камератене
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
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