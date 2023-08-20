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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Викинг - Стабек
Викинг - Стабек: обзор матча 20 августа 2023
Викинг
20.08.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
1 : 0
Завершен
Стабек
89'
Д. Брекало
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Викинг - Стабек
90'
+3
Замена
K. Jelacic
️️️️
Г. Гельмуйден
ГОЛ! 1:0!
Д. Брекало
Пас отдал
С. Бьорсхол
89'
Замена
В. Веватне
️️️️
С. Свендсен
84'
74'
Замена
Ф. Крогстад
️️️️
М. Бакенга
72'
Вторая желтая
Д. Лукка
64'
Замена
R. Eggen Vinge
️️️️
К. Кабран
64'
Замена
С. Вангберг
️️️️
Г. Ветти
Замена
С. Бьорсхол
️️️️
Х. Хауген
63'
Замена
Н. Д'Агостино
️️️️
П. Язбек
63'
58'
Желтая карточка
М. Бакенга
31'
Желтая карточка
Д. Лукка
Желтая карточка
П. Язбек
25'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Викинг
1
Патрик Гуннарссон
ВР
20
Шайн Паттинама
ЛЗ
4
Давид Брекало
ЦЗ
2
Херман Хауген
ПЗ
10
Златко Трипич
ЦП
7
Маркус Сольбаккен
ЦП
8
Патрик Язбек
ЦП
6
Сондре Лангас
ЦП
27
Харальд Танген
АП
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
7
Сандер Свендсен
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
47
Джонатан Лукка
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
11
Кевин Кабран
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Викинг
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
3
Вильяр Веватне
ЦЗ
18
Сондре Бьорсхол
ПЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
25
Ник Д'Агостино
ПВ
40
Jorgen Galta
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
23
Keegan Jelacic
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
3-4-1-2
1
Гуннарссон
20
Паттинама
4
Брекало
2
Хауген
10
Трипич
8
Язбек
6
Лангас
7
Сольбаккен
27
Танген
7
Свендсен
15
Салвесен
4-2-2-2
31
Петтерссон
33
Пахоник
3
Наэсс
2
Педерсен
11
Вальстад
18
Ветти
47
Лукка
10
Гельмуйден
11
Кабран
90
Бакенга
5
7
Свендсен
3
Веватне
3
Веватне
7
Свендсен
2
Хауген
18
Бьорсхол
18
Бьорсхол
2
Хауген
8
Язбек
25
Д'Агостино
25
Д'Агостино
8
Язбек
18
Ветти
4
Вангберг
4
Вангберг
18
Ветти
10
Гельмуйден
23
23
10
Гельмуйден
90
Бакенга
27
Крогстад
27
Крогстад
90
Бакенга
11
Кабран
18
18
11
Кабран
Остались в запасе
Викинг
Стабек
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
40
Jorgen Galta
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
1
Мариус Улла
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Арилд Остбю
ВР
3
Jošt Urbančič
ЦЗ
16
Кристоффер Лекберг
ОП
40
Jorgen Galta
ЦФ
35
Edvin Austbø
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
Главный тренер
Бьярте-Лунде Арсхейм
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Викинг - Стабек
1
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
- : -
29.11.2026
Волеренга
Лига чемпионов, Общий этап
Атлетико
2 : 0
25.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Тромсе
3 : 2
21.11.2026
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Викинг
5 : 1
08.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Викинг
4 : 1
04.11.2026
Сабах
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Викинг
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