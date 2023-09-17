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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Бранн
Стабек - Бранн: обзор матча 17 сентября 2023
Стабек
17.09.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
0 : 1
Завершен
Бранн
12'
Б. Финне
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Бранн
90'
+5
Замена
M. Simba
️️️️
У. Матисен
77'
Желтая карточка
Д. Сери
Желтая карточка
Г. Гельмуйден
76'
75'
Замена
S. Crone
️️️️
Й. Солтведт
74'
Замена
А. Хеггебе
️️️️
С. Эрик Картум
Замена
Г. Гельмуйден
️️️️
R. Eggen Vinge
72'
Замена
М. Бакенга
️️️️
L. Kjerrumgaard
61'
Замена
K. Jelacic
️️️️
Ф. Крогстад
46'
Желтая карточка
Ф. Крогстад
45'
+2
Замена
A. Andresen
️️️️
Н. Вальстад
27'
19'
Замена
У. Матисен
️️️️
Н. Кастро
12'
ГОЛ! 0:1!
Б. Финне
Пас отдал
Ф. Майре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
22
Кертис Эдвардс
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
5
Джафет Сери
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
19
Сандер Эрик Картум
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
11
Бор Финне
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
9
Никлас Кастро
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
23
Keegan Jelacic
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
14
Ульрик Матисен
ЦФ
70
Moonga Simba
ЦФ
19
Ауне Хеггебе
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
11
Вальстад
3
Наэсс
2
Педерсен
3
Оттесен
18
18
Ветти
22
Эдвардс
27
Крогстад
11
Кабран
9
2-1-3-1-3
1
Дюнгеланд
23
Педерсен
5
Сери
6
Нильсен
19
Картум
7
Майре
17
Солтведт
10
Берстинг
9
Кастро
3
Кнудсен
11
Финне
27
Крогстад
23
23
27
Крогстад
18
10
Гельмуйден
10
Гельмуйден
18
11
Вальстад
5
5
11
Вальстад
9
90
Бакенга
90
Бакенга
9
17
Солтведт
12
12
17
Солтведт
9
Кастро
14
Матисен
14
Матисен
9
Кастро
Матисен
70
70
Матисен
19
Картум
19
Хеггебе
19
Хеггебе
19
Картум
Остались в запасе
Стабек
Бранн
1
Мариус Улла
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
Главный тренер
Ларс Бохинен
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
4
Симен Вангберг
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
Остались в запасе
5
Эйвинд Хелланд
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Статистика матча Стабек - Бранн
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Информация о матче
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