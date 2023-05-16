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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Бранн - Стабек
Бранн - Стабек: обзор матча 16 мая 2023
Бранн
16.05.2023, вторник, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
4 : 1
Завершен
Стабек
30'
Б. Финне
36'
Ф. Майре
63'
С. Хельтне Нильсен
77'
Б. Финне
35'
К. Хег
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Бранн - Стабек
Замена
Т. Педерсен
️️️️
О. Бломберг
81'
80'
Замена
М. Бакенга
️️️️
К. Кабран
80'
Замена
Д. Лукка
️️️️
К. Эдвардс
ГОЛ! 4:1!
Б. Финне
77'
67'
Замена
A. Andresen
️️️️
Т. Пахоник
ГОЛ! 3:1!
С. Хельтне Нильсен
Пас отдал
Ф. Берстинг
63'
Замена
Ф. Берстинг
️️️️
Н. Йенсен Вассберг
62'
Замена
Д. Меллер Вольфе
️️️️
Ф. Кнудсен
46'
ГОЛ! 2:1!
Ф. Майре
36'
35'
ГОЛ! 1:1!
К. Хег
Пас отдал
К. Кабран
ГОЛ! 1:0!
Б. Финне
Пас отдал
М. Расмуссен
30'
25'
Замена
Н. Йенссен
️️️️
А. Сковгор
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бранн
12
S. Crone
ЦЗ
5
Джафет Сери
ЦЗ
6
Сиверт Хельтне Нильсен
ОП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
7
Феликс-Хорн Майре
ЦП
1
Матиас Дюнгеланд
ЦФ
11
Оле-Дидрик Бломберг
ЦФ
11
Бор Финне
ЦФ
20
Матиас Расмуссен
ЦФ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦФ
24
Рубен Кристиансен
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
3
Николай Наэсс
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
27
Фредрик Крогстад
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Бранн
13
Rasmus Holten
ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
10
Фредерик Берстинг
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
3
Давид Меллер Вольфе
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Стабек
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
2-1-2-5
12
5
Сери
6
Нильсен
25
Йенсен Вассберг
7
Майре
11
Финне
24
Кристиансен
3
Кнудсен
20
Расмуссен
11
Бломберг
4-1-1-4
31
Петтерссон
27
Сковгор
2
Педерсен
33
Пахоник
3
Наэсс
27
Крогстад
11
Кабран
3
Оттесен
9
Хег
22
Эдвардс
10
Гельмуйден
11
Бломберг
23
Педерсен
23
Педерсен
11
Бломберг
25
Йенсен Вассберг
10
Берстинг
10
Берстинг
25
Йенсен Вассберг
3
Кнудсен
3
Вольфе
3
Вольфе
3
Кнудсен
27
Сковгор
5
Йенссен
5
Йенссен
27
Сковгор
22
Эдвардс
47
Лукка
47
Лукка
22
Эдвардс
33
Пахоник
5
5
33
Пахоник
11
Кабран
90
Бакенга
90
Бакенга
11
Кабран
Остались в запасе
Бранн
Стабек
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
13
Rasmus Holten
ЦЗ
33
Marius Trengereid
ЦП
24
Eirik Johansen
ЦФ
31
Isak Hjorteseth
ЦФ
17
Elias Myrlid
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
11
Николас Вальстад
ЦФ
24
Калоян Костадинов
ЦФ
Главный тренер
Эйрик Хорнеланд
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Бранн - Стабек
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
КФУМ-Камератене
3 : 4
22.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Фредрикстад
2 : 2
08.11.2026
Бранн
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
Стадион:
Бранн
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