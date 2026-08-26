Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между норвежским «Бранном» и греческим ПАОКом пройдет 27 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн». Первая встреча в Салониках завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Норвегии. Хозяева подходят к ответной игре в отличной форме: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в четырeх последних встречах, а их атака приносит в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, стабильно забивают в трeх последних матчах, но их выездные результаты в этом сезоне не всегда убедительны. Кто же окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или греческий клуб, имеющий опыт еврокубков и способный играть на результат?

Кто победит в матче

«Бранн» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою атакующую мощь. Норвежский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,40 гола, при этом команда забивает в четырeх последних встречах. Оборона хозяев действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче «Бранн» сумел забить на выезде и уйти от поражения, что даeт им психологическое преимущество перед ответной игрой. В чемпионате Норвегии они разгромили «Хам-Кам» (3:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Аполлон» (4:2, 0:1). Домашняя поддержка и стабильная игра в атаке делают «Бранн» серьeзным претендентом на победу.

ПАОК подходит к ответной игре с хорошей атакующей формой. Греческий клуб забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,80 гола. Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В первом матче ПАОК не сумел победить на своeм поле, и теперь им предстоит сложный выезд в Норвегию. В чемпионате Греции они разгромили «Левадиакос» (4:0), но в квалификации Лиги Европы уступили «Андерлехту» (2:3, 0:1), что говорит о проблемах против организованных соперников. В очных встречах с «Бранном» у ПАОКа две ничьи, но побед не было. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск хозяев на их поле.

Итоговый вывод: «Бранн» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в атаке и защите. ПАОК опасен, но его выездная форма вызывает вопросы. Учитывая домашнюю силу хозяев и их уверенность после ничьей в Греции, наиболее вероятным исходом видится победа «Бранна» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах между командами обе встречи завершились вничью 1:1 (в текущем плей-офф и в групповом этапе Лиги Европы 2025 года). «Бранн» дома показывает стабильные результаты и редко проигрывает, тогда как ПАОК в выездных еврокубковых матчах не всегда убедителен. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бранна» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и надeжная оборона хозяев, а также неуверенная выездная игра ПАОКа делают норвежский клуб фаворитом. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление «Бранна» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Бранна» с коэффициентом 3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Бранном» и ПАОКом состоится 27 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.