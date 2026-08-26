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«Бранн» – «ПАОК»: кто победит в матче плей-офф Лиги Конференций 2026/2027

26 августа 2026 10:20
Бранн - ПАОК
27 авг. 2026, четверг 20:00 | Лига конференций, 4 раунд
Перейти в онлайн матча
3.00
Победа «Бранна»
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Ответный матч плей-офф Лиги Конференций между норвежским «Бранном» и греческим ПАОКом пройдет 27 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн». Первая встреча в Салониках завершилась вничью 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в Норвегии. Хозяева подходят к ответной игре в отличной форме: они не проигрывают в шести из восьми последних матчей и забивают в четырeх последних встречах, а их атака приносит в среднем 2,40 гола за последние пять игр. Гости, в свою очередь, стабильно забивают в трeх последних матчах, но их выездные результаты в этом сезоне не всегда убедительны. Кто же окажется сильнее – хозяева, опирающиеся на мощь родных трибун, или греческий клуб, имеющий опыт еврокубков и способный играть на результат?

Кто победит в матче

«Бранн» сделает ставку на домашнюю поддержку и свою атакующую мощь. Норвежский клуб не проигрывает в шести из восьми последних матчей, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 2,40 гола, при этом команда забивает в четырeх последних встречах. Оборона хозяев действует надeжно – всего 0,80 пропущенного мяча в среднем за последние пять матчей. В первом матче «Бранн» сумел забить на выезде и уйти от поражения, что даeт им психологическое преимущество перед ответной игрой. В чемпионате Норвегии они разгромили «Хам-Кам» (3:0), а в квалификации Лиги Конференций прошли «Аполлон» (4:2, 0:1). Домашняя поддержка и стабильная игра в атаке делают «Бранн» серьeзным претендентом на победу.

ПАОК подходит к ответной игре с хорошей атакующей формой. Греческий клуб забивает в трeх последних матчах, а в среднем за последние пять игр его атака приносит 1,80 гола. Однако оборона гостей действует менее надeжно: в среднем 1,00 пропущенного мяча за последние пять игр. В первом матче ПАОК не сумел победить на своeм поле, и теперь им предстоит сложный выезд в Норвегию. В чемпионате Греции они разгромили «Левадиакос» (4:0), но в квалификации Лиги Европы уступили «Андерлехту» (2:3, 0:1), что говорит о проблемах против организованных соперников. В очных встречах с «Бранном» у ПАОКа две ничьи, но побед не было. Гостям будет сложно сдержать атакующий натиск хозяев на их поле.

Итоговый вывод: «Бранн» имеет преимущество домашнего поля и более стабильную игру в атаке и защите. ПАОК опасен, но его выездная форма вызывает вопросы. Учитывая домашнюю силу хозяев и их уверенность после ничьей в Греции, наиболее вероятным исходом видится победа «Бранна» с минимальным перевесом.

Форма и история личных встреч

В двух очных матчах между командами обе встречи завершились вничью 1:1 (в текущем плей-офф и в групповом этапе Лиги Европы 2025 года). «Бранн» дома показывает стабильные результаты и редко проигрывает, тогда как ПАОК в выездных еврокубковых матчах не всегда убедителен. Это создаeт предпосылки для победы хозяев, которые должны использовать домашний фактор и слабости обороны гостей.

Личные встречи
Побед - 1 (33%)
Ничьих - 2 (67%)
Побед - 0 (0%)
5
Забитых мячей
4
1.67
В среднем за матч
1.33
3:2
Крупнейшая победа
Самый результативный матч
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Самая крупная ничья
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Лига конференций, 4 раунд
Бранн
3 : 2
27.08.2026
ПАОК
Лига конференций, 4 раунд
ПАОК
1 : 1
20.08.2026
Бранн
Лига Европы, 5 тур
ПАОК
1 : 1
27.11.2025
Бранн

Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Бранн
1
Матиас Дюнгеланн
ВР
17
Йоаким Солтведт
ЛЗ
20
Ветле Драгснес
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
ЦЗ
21
Дензел де Руве
ПЗ
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
18
Якоб Соренсен
ЦП
23
Торе Педерсен
ЦП
19
Эггерт Гудмундссон
ЦФ
11
Борд Финне
ЦФ
16
Кристиан Эриксен
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ПЗ
7
Батист Сантамария
ЦП
20
Христос Зафеирис
ЦП
11
Натан Тайсон
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
52
Димитриос Хацидис
ЦП
56
Анестис Миту
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
4-3-3
1
Дюнгеланн
17
Солтведт
20
Драгснес
3
Кнудсен
21
де Руве
25
Вассберг
18
Соренсен
23
Педерсен
16
Эриксен
11
Финне
19
Гудмундссон
4-5-1
1
Павленка
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
13
Яннулис
7
Сантамария
11
Тайсон
2
Камара
52
Хацидис
20
Зафеирис
56
Миту
Остались в запасе
Бранн
ПАОК
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Главный тренер
Алессио Лиски

Прогноз на победителя

Наш прогноз – победа «Бранна» в основное время. Домашняя поддержка, стабильная атака и надeжная оборона хозяев, а также неуверенная выездная игра ПАОКа делают норвежский клуб фаворитом. Гости способны забить, но их защита вряд ли выдержит давление «Бранна» на его поле. Рекомендуемая ставка – победа «Бранна» с коэффициентом 3. Коэффициент актуален на момент публикации и может измениться к началу матча.

Время начала и трансляция

Матч плей-офф Лиги Конференций между «Бранном» и ПАОКом состоится 27 августа 2026 года в Бергене на стадионе «Бранн» и начнется в 20:00 по московскому времени. Прямая трансляция в России будет доступна на платформе БЕТСИТИ.

«Бранн» – ПАОК: смотреть онлайн.

3.00
Победа «Бранна»
Сделать ставку
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Автор: Воронцов Егор
Лига конференций ПАОК Бранн
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