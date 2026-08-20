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  • «ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

20 августа, 18:50
ПАОК
20.08.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Бранн
80' А. Рахман Баба
57' К. Эриксен
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
1
Иржи Павленка
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
3
Джонджо Кенни
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
7
Батист Сантамария
ОП
20
Христос Зафейрис
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
52
Dimitrios Chatsidis
ЦФ
11
Тайсон
(К) ЦФ
56
Anestis Mythou
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Бранн
1
Матиас Дюнгеланд
ВР
20
Ветле Драгснес
ЛЗ
18
Якоб Серенсен
ЛЗ
21
Denzel De Roeve
ЦЗ
3
Фредрик-Паллесен Кнудсен
(К) ЦЗ
23
Торе Педерсен
ПЗ
17
Йоахим Солтведт
ЛП
25
Никлас Йенсен Вассберг
ЦП
19
Eggert Aron Guðmundsson
ЦП
16
Кристиан Эриксен
АП
11
Бор Финне
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
ПАОК
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
21
Абдул Рахман Баба
ЛЗ
32
Грег Тэйлор
ЛЗ
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
23
Том Луше
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
47
Шола Шоретайр
ПВ
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
Бранн
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
41
Lars Remmem
ЦП
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
4-1-2-3
1
Павленка
13
Яннулис
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
7
Сантамария
20
Зафейрис
2
Камара
56
11
Тайсон
52
3-2-3-1-1
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
21
3
Кнудсен
23
Педерсен
18
Серенсен
25
Йенсен Вассберг
19
17
Солтведт
16
Эриксен
11
Финне
2
Камара
47
Шоретайр
47
Шоретайр
2
Камара
11
Тайсон
23
Луше
23
Луше
11
Тайсон
13
Яннулис
21
Баба
21
Баба
13
Яннулис
56
27
Ндиайе
27
Ндиайе
56
7
Сантамария
32
Тэйлор
32
Тэйлор
7
Сантамария
11
Финне
41
41
11
Финне
Остались в запасе
ПАОК
Бранн
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Остались в запасе
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча ПАОК - Бранн
2
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
5
11
Офсайды
4
1
Количество передач
346
478
Сейвы
0
6
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2

Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ПАОК» против «Бранна», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:45 по московскому времени.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПАОК»«Бранн»

«ПАОК» – «Бранн»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 20 августа 2026

Источник: «Бомбардир»
Лига конференций Бранн ПАОК
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