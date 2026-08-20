20.08.2026, четверг, 20:45
Лига конференций, 4 раунд
Лига конференций, 4 раунд
1 : 1
Завершен
Составы команд
ПАОК
Бранн
ПАОК
4-1-2-3
1
Павленка
13
Яннулис
3
Кенни
4
Хацидиакос
6
Элустондо
7
Сантамария
20
Зафейрис
2
Камара
56
11
Тайсон
52
3-2-3-1-1
1
Дюнгеланд
20
Драгснес
21
3
Кнудсен
23
Педерсен
18
Серенсен
25
Йенсен Вассберг
19
17
Солтведт
16
Эриксен
11
Финне
2
Камара
47
Шоретайр
47
Шоретайр
2
Камара
11
Тайсон
23
Луше
23
Луше
11
Тайсон
13
Яннулис
21
Баба
21
Баба
13
Яннулис
56
27
Ндиайе
27
Ндиайе
56
7
Сантамария
32
Тэйлор
32
Тэйлор
7
Сантамария
11
Финне
41
41
11
Финне
Остались в запасе
ПАОК
Бранн
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Алессио Лиски
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
54
Константинос Баломенос
ВР
42
Джонатан Гомес
ЛЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
97
Dimitrios Bataoulas
ЦЗ
8
Константинос Тимианис
ОП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Остались в запасе
7
Kjartan Mar Kjartansson
ЦП
12
Симен Видтун Нильсен
ВР
36
Håkon Melås Hellesøy
ВР
28
Cheick Mbacke Diop
ЦЗ
37
Sondre Blumenfeldt Vindenes
ЦП
43
Brage Berg Haugen
ЦП
39
Julian Lægreid
ЦФ
Главный тренер
Алессио Лиски
Главный тренер
Фрейр Александерссон
Статистика матча ПАОК - Бранн
2
3
Всего ударов по воротам
23
6
Удары в створ
6
1
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
8
3
Нарушения
5
11
Офсайды
4
1
Количество передач
346
478
Сейвы
0
6
Точность передач %
77
83
Удары мимо ворот
11
1
Блокированные удары
6
4
Удары из пределов штрафной
14
4
Удары из-за пределов штрафной
9
2
Смотреть прямую трансляцию ответного матча «ПАОК» против «Бранна», 4 раунд плей-офф Лиги конференций на «Бомбардире». Прямой эфир матча начнется 20 августа в 20:45 по московскому времени.
Где смотреть онлайн-трансляцию матча «ПАОК» – «Бранн»
- Матч будет транслировать «БЕТСИТИ».
Источник: «Бомбардир»