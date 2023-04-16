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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Буде-Глимт - Стабек
Буде-Глимт - Стабек: обзор матча 16 апреля 2023
Буде-Глимт
16.04.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
4 : 0
Завершен
Стабек
3'
А. Пеллегрино
9'
А. Пеллегрино
23'
А. Гренбек
54'
А. Пеллегрино
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Буде-Глимт - Стабек
Замена
Й. Кьяер
️️️️
А. Гренбек
84'
79'
Замена
Т. Пахоник
️️️️
С. Оттесен
Замена
И. Амундсен
️️️️
М. Лоде
71'
Замена
Л. Нордас
️️️️
Р. Эспейор
62'
Замена
С. Серли
️️️️
А. Пеллегрино
62'
Замена
Ф. Сьоволд
️️️️
А. Серенсен
62'
56'
Замена
М. Бакенга
️️️️
К. Хег
ГОЛ! 4:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
П. Берг
54'
43'
Желтая карточка
К. Хег
ГОЛ! 3:0!
А. Гренбек
23'
Пенальти не реализован!
А. Пеллегрино
9'
ГОЛ! 2:0!
А. Пеллегрино
9'
ГОЛ! 1:0!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Р. Эспейор
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Буде-Глимт
12
Никита Хайкин
ВР
3
Адам Серенсен
ЛЗ
15
Фредрик-Андре Бьоркан
ЛЗ
2
Мариус Лоде
ЦЗ
4
Один-Лурас Бьортуфт
ЦЗ
90
Амаль Пеллегрино
ЛВ
7
Патрик Берг
ОП
11
Альберт Гренбек
ЦП
10
Уго Ветлесен
ЦП
22
Джоэль Мвука
ПВ
11
Рунар Эспейор
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
27
Андреас Сковгор
ЦЗ
11
Кевин Кабран
АП
5
Aleksander Andresen
ЦФ
3
Николай Наэсс
ЦФ
3
Стурла Оттесен
ЦФ
22
Кертис Эдвардс
ЦФ
27
Фредрик Крогстад
ЦФ
47
Джонатан Лукка
ЦФ
9
Каспер Хег
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Буде-Глимт
1
Юлиан Лунд
ВР
38
Исак-Хельстад Амундсен
ЦЗ
10
Йеппе Кьяер
ЦП
20
Фредрик Сьоволд
ЦП
8
Мортен Конрадсен
ЦП
10
Сондре Серли
ПВ
11
Лассе Нордас
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Стабек
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
90
Мушага Бакенга
ЦФ
4-1-2-2-1
12
Хайкин
15
Бьоркан
2
Лоде
4
Бьортуфт
3
Серенсен
7
Берг
11
Гренбек
10
Ветлесен
90
Пеллегрино
22
Мвука
11
Эспейор
2-1-5
31
Петтерссон
2
Педерсен
27
Сковгор
11
Кабран
3
Оттесен
9
Хег
47
Лукка
27
Крогстад
22
Эдвардс
2
Лоде
38
Амундсен
38
Амундсен
2
Лоде
11
Гренбек
10
Кьяер
10
Кьяер
11
Гренбек
3
Серенсен
20
Сьоволд
20
Сьоволд
3
Серенсен
90
Пеллегрино
10
Серли
10
Серли
90
Пеллегрино
11
Эспейор
11
Нордас
11
Нордас
11
Эспейор
3
Оттесен
33
Пахоник
33
Пахоник
3
Оттесен
9
Хег
90
Бакенга
90
Бакенга
9
Хег
Остались в запасе
Буде-Глимт
Стабек
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Остались в запасе
1
Юлиан Лунд
ВР
8
Мортен Конрадсен
ЦП
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ЦФ
4
Симен Вангберг
ЦФ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦФ
7
Фредрик Хауген
ЦФ
10
Герман Гельмуйден
ЦФ
Главный тренер
Кьетил Кнутсен
Главный тренер
Ларс Бохинен
Статистика матча Буде-Глимт - Стабек
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Буде-Глимт
- : -
28.11.2026
КФУМ-Камератене
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
1 : 0
24.11.2026
ЛАСК
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Тромсе
0 : 2
08.11.2026
Буде-Глимт
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Буде-Глимт
3 : 2
30.10.2026
Викинг
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Информация о матче
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