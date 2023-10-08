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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Лиллестрем
Стабек - Лиллестрем: обзор матча 08 октября 2023
Стабек
08.10.2023, воскресенье, 18:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
1 : 0
Завершен
Лиллестрем
72'
С. Вангберг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стабек - Лиллестрем
Замена
К. Педерсен
️️️️
R. Eggen Vinge
90'
+3
Замена
A. Andresen
️️️️
Н. Вальстад
90'
+3
Желтая карточка
Н. Вальстад
83'
82'
Желтая карточка
М. Болли
ГОЛ! 1:0!
С. Вангберг
Пас отдал
К. Кабран
72'
71'
Замена
М. Болли
️️️️
H. Skogvold
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
31
Исак Петтерссон
ВР
11
Николас Вальстад
ЛЗ
3
Николай Наэсс
ЦЗ
4
Симен Вангберг
ЦЗ
3
Стурла Оттесен
ПЗ
22
Кертис Эдвардс
ЦП
18
Гауте-Хеберг Ветти
ЦП
18
Rasmus Eggen Vinge
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
90
Мушага Бакенга
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Лиллестрем
4
Martin Owe Roseth
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
22
Филип Слердаль
ЦЗ
28
Рубен Габриэльсен
ЦЗ
4
Vetle Skjaervik
ЦП
15
Вебьерн Хофф
ЦП
8
Marius Lundemo
ЦП
23
Гьермунд Осен
ЦП
29
Ильдрен Ибрахимай
ПП
21
Мадс Кристиансен
ЦФ
23
Henrik Skogvold
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Стабек
1
Мариус Улла
ВР
2
Каспер Педерсен
ЦЗ
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
5
Aleksander Andresen
ЦФ
Лиллестрем
14
Матис Болли
ЛВ
14
Uba Charles
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
4-4-1-1
31
Петтерссон
11
Вальстад
3
Наэсс
4
Вангберг
3
Оттесен
22
Эдвардс
18
24
Костадинов
18
Ветти
11
Кабран
90
Бакенга
4-5-2
19
Теннессен
22
Слердаль
28
Габриэльсен
4
29
Ибрахимай
15
Хофф
8
23
Осен
4
23
21
Кристиансен
18
2
Педерсен
2
Педерсен
18
11
Вальстад
5
5
11
Вальстад
23
14
Болли
14
Болли
23
Остались в запасе
Стабек
Лиллестрем
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
14
Uba Charles
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Арне Эрландсен
Остались в запасе
1
Мариус Улла
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ПЗ
7
Фредрик Хауген
ЦП
27
Фредрик Крогстад
ЦП
10
Герман Гельмуйден
АП
9
Luca Kjerrumgaard
ЦФ
Остались в запасе
14
Uba Charles
ЦП
90
El Schaddai Furaha
ЦП
10
Лехне Ольсен
ЦФ
17
Elias Sebastian Solberg
ЦФ
37
Leandro Elvestad Neto
ЦФ
29
Jorgen Sveinhaug
ЦФ
21
Daniel Skaarud
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Арне Эрландсен
Статистика матча Стабек - Лиллестрем
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Лиллестрем
- : -
30.11.2026
ХамКам
Лига Европы, 5 тур
Лион
0 : 0
26.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
22.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Лиллестрем
3 : 2
08.11.2026
Олесунн
Лига Европы, 4 тур
Лиллестрем
0 : 1
05.11.2026
Виктория
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Информация о матче
Стадион:
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