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    DIGI Sport: «Спартак», «Севилья» и «Арсенал» интересуются сыном Хаджи

    По информации Digisport, полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Спартак».

    Кроме москвичей, 20-летним футболистом интересуются «Севилья» и «Арсенал». «Вииторул» оценивает стоимость хавбека примерно в 8,5 миллиона евро.

    • В сезоне-2018/19 Хажди провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.

    Источник: DIGI Sport

    DIGI Sport – румынский спортивный телеканал, принадлежащий консорциуму RCS & RDS. Начал свое вещание 23 июля 2009 года.

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    Сегодня, 15:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +17539

      oyabun 11 минут назад

      Прямо интрига, какой же из 3-х вышеназванных клубов выберет Хаджи? Наверняка московский клуб. )))

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