DIGI Sport: «Спартак», «Севилья» и «Арсенал» интересуются сыном Хаджи

По информации Digisport, полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Спартак».

Кроме москвичей, 20-летним футболистом интересуются «Севилья» и «Арсенал». «Вииторул» оценивает стоимость хавбека примерно в 8,5 миллиона евро.