DIGI Sport: «Спартак», «Севилья» и «Арсенал» интересуются сыном Хаджи

Прямо интрига, какой же из 3-х вышеназванных клубов выберет Хаджи? Наверняка московский клуб. )))
По информации Digisport, полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Спартак».
Кроме москвичей, 20-летним футболистом интересуются «Севилья» и «Арсенал». «Вииторул» оценивает стоимость хавбека примерно в 8,5 миллиона евро.
- В сезоне-2018/19 Хажди провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.
Источник: DIGI Sport
DIGI Sport – румынский спортивный телеканал, принадлежащий консорциуму RCS & RDS. Начал свое вещание 23 июля 2009 года.