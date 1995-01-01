Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Барселону», сообщает Football Espana.

По информации источника, каталонский клуб впечатлен игрой футболиста на молодежном Евро-2019, где сборная Румынии с Хаджи в составе дошла до полуфинала.

За 20-летнего хавбека «Барса» готова заплатить 8 миллионов евро. Конкуренцию им составит «Севилья».