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    Football Espana: «Барселона» хочет купить сына Хаджи. Ранее игроком интересовался «Спартак»

    Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи может перейти в «Барселону», сообщает Football Espana.

    По информации источника, каталонский клуб впечатлен игрой футболиста на молодежном Евро-2019, где сборная Румынии с Хаджи в составе дошла до полуфинала.

    За 20-летнего хавбека «Барса» готова заплатить 8 миллионов евро. Конкуренцию им составит «Севилья».

    • Ранее сообщалось об интересе к Хаджи со стороны «Спартака».
    • Янис – сын легенды румынского футбола Георге Хаджи, который выступал за «Барселону» с 1994 по 1996 год.

    Источник: Football Espana

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