Хаджи – об интересе «Спартака»: «У меня вся карьера впереди, я хочу играть и развиваться как футболист»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи высказал мнение по поводу интереса к себе со стороны «Спартака».
Ранее сообщалось, что москвичи предложили румынскому клубу 12 миллионов евро за 20-летнего футболиста.
«Я готов ко всему, чему угодно. Важно, чтобы команда очень хотела меня. Лучше всего было бы перейти в команду, о которой я буду знать, что она хочет меня больше всего, и то, что буду играть там.
Я хочу перейти в такой клуб, по поводу которого был бы уверен, что там меня хотят все. «Вииторул» поддерживает меня в стремлении перейти не в ту команду, которая предложит больше всего, а в ту, где я смогу играть. У меня вся карьера впереди, и я хочу играть и развиваться как футболист», – сказал Хаджи.
- В сезоне-2018/19 Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.