Хаджи – об интересе «Спартака»: «У меня вся карьера впереди, я хочу играть и развиваться как футболист»

Полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи высказал мнение по поводу интереса к себе со стороны «Спартака».

Ранее сообщалось, что москвичи предложили румынскому клубу 12 миллионов евро за 20-летнего футболиста.

«Я готов ко всему, чему угодно. Важно, чтобы команда очень хотела меня. Лучше всего было бы перейти в команду, о которой я буду знать, что она хочет меня больше всего, и то, что буду играть там.

Я хочу перейти в такой клуб, по поводу которого был бы уверен, что там меня хотят все. «Вииторул» поддерживает меня в стремлении перейти не в ту команду, которая предложит больше всего, а в ту, где я смогу играть. У меня вся карьера впереди, и я хочу играть и развиваться как футболист», – сказал Хаджи.