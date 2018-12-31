Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»

Когда игрок из Восточной Европы выбирает бельгийский чемпионат вместо нашего, это уже, как говорит один видео-блогер - "плохой сигнал". Несколько удивлён данным решением игрока. Бельгийская лига растет конечно, но всё же это пока не Голландия, так что странно.
«Генк» объявил о переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила восемь миллионов евро.
20-летний румын заключил с бельгийским клубом контракт до 2024 года.
В гонке за игроком «Генк» опередил московский «Спартак».
- Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
- В минувшем сезоне Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.