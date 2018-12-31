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    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»

    «Генк» объявил о переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила восемь миллионов евро.

    20-летний румын заключил с бельгийским клубом контракт до 2024 года.

    В гонке за игроком «Генк» опередил московский «Спартак».

    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Официальный сайт «Генка»

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    Сегодня, 18:25
    Комментарии2
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      Рейтинг: +2885

      Viper for CSKA 1 минуту назад

      Когда игрок из Восточной Европы выбирает бельгийский чемпионат вместо нашего, это уже, как говорит один видео-блогер - "плохой сигнал". Несколько удивлён данным решением игрока. Бельгийская лига растет конечно, но всё же это пока не Голландия, так что странно.

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      Рейтинг: +837

      Romio-xxx 6 минут назад

      Ну вот и определились.Бакаев ликует)))

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