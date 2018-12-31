Хаджи перешел в «Генк». Игрока пытался подписать «Спартак»

«Генк» объявил о переходе полузащитника «Вииторула» Яниса Хаджи.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила восемь миллионов евро.

20-летний румын заключил с бельгийским клубом контракт до 2024 года.

В гонке за игроком «Генк» опередил московский «Спартак».