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    Президент «Вииторула»: «Барселона» интересуется Хаджи, но ее футбольный проект неинтересен»

    Президент «Вииторула» Георге Попеску прокомментировал интерес к игроку со стороны «Барселоны».

    «Есть интерес и со стороны «Барселоны». У нас были с ними переговоры, но спортивный проект, который предлагают каталонцы, неинтересен. Это не значит, что через день два нам не поступит другое предложение.

    Важно то, что Хаджи интересуются такие команды. Это показывает, насколько большие клубы уважают Яниса, и как он важен для них», – сказал Попеску.

    Вчера журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» согласовал с румынским клубом трансфер Хаджи примерно за 11 миллионов евро.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.

    Источник: Telekom Sport

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +5444

      mihail200606 2 минуты назад

      Ну ну.. Виторул наверное очень интересный проект..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6681

      Skull_Boy 7 минут назад

      Был он в Фиорентине и быстро слег, а в Барсе и подавно сляжет

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2826

      Добрый Бобер 8 минут назад

      Заголовок слабоват... Почему не что-то вроде "Барселона" составит "Спартаку" конкуренцию в борьбе за Хаджи"?

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