Президент «Вииторула»: «Барселона» интересуется Хаджи, но ее футбольный проект неинтересен»

Президент «Вииторула» Георге Попеску прокомментировал интерес к игроку со стороны «Барселоны».

«Есть интерес и со стороны «Барселоны». У нас были с ними переговоры, но спортивный проект, который предлагают каталонцы, неинтересен. Это не значит, что через день два нам не поступит другое предложение.

Важно то, что Хаджи интересуются такие команды. Это показывает, насколько большие клубы уважают Яниса, и как он важен для них», – сказал Попеску.

Вчера журналист Иван Карпов сообщил, что «Спартак» согласовал с румынским клубом трансфер Хаджи примерно за 11 миллионов евро.