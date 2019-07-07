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    Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

    Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перейдет в «Спартак».

    «Гендир «Спартака» Томас Цорн согласовал переход атакующего полузащитника румынского клуба «Вииторул» Яниса Хаджи. Сумма трансфера составит 10,5-11 млн евро. О подписании будет объявлено на днях.

    «Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у бельгийского «Генка» и испанской «Севильи». Единственная причина, по которой сын великого игрока «Барселоны» мог выбрать Москву, а не Европу — это деньги.

    В «Спартаке» Хаджи-младший будет получать около 2 миллионов евро в год вместе с бонусами. Кононов, наконец, получит в свое распоряжение классическую десятку, хоть и меньше, чем за неделю до старта чемпионата.

    Кстати, любопытная деталь: не так давно «Спартаку» предлагали Хаджи старшего в качестве тренера. Тогда не было ясно, останется ли Кононов в команде. Олег остался, но Хаджи, пусть и младший, все равно пришел», – написал Карпов.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.
    • Ранее румынский телеканал DIGI спорт сообщил, что Хаджи хотят подписать ФКСБ, «Севилья», «Арсенал».
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
    • Янис Хаджи – сын бывшего полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. Сейчас тренирует «Вииторул».

    Источник: Телеграм-канал Ивана Карпова

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    07.07.2019 23:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      dedicaliforn 10 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +1237

      JTherry 49 минут назад

      лишь бы не получилось, как в прошлом сезоне с Еременко-младшим... а вдруг, в нем папины гены проснутся)

      0
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      Рейтинг: +9729

      slavutiq70 1 час назад

      не чего знаю об этом игроке,,если кто в курсе напишите,,,,

      0
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      Рейтинг: +1265

      Фанат Рубина > slavutiq70 1 час назад

      хороший потенциальный игрок, его Рубин хотел 2 года назад пригласить.. он вроде отказался, но я точно незнаю.
      из хороший качеств это дриблинг, техника, скорость, у него есть!

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      Рейтинг: +9729

      slavutiq70 > Фанат Рубина 57 минут назад

      Спасибо,,,,

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