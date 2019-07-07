Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

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Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перейдет в «Спартак».
«Гендир «Спартака» Томас Цорн согласовал переход атакующего полузащитника румынского клуба «Вииторул» Яниса Хаджи. Сумма трансфера составит 10,5-11 млн евро. О подписании будет объявлено на днях.
«Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у бельгийского «Генка» и испанской «Севильи». Единственная причина, по которой сын великого игрока «Барселоны» мог выбрать Москву, а не Европу — это деньги.
В «Спартаке» Хаджи-младший будет получать около 2 миллионов евро в год вместе с бонусами. Кононов, наконец, получит в свое распоряжение классическую десятку, хоть и меньше, чем за неделю до старта чемпионата.
Кстати, любопытная деталь: не так давно «Спартаку» предлагали Хаджи старшего в качестве тренера. Тогда не было ясно, останется ли Кононов в команде. Олег остался, но Хаджи, пусть и младший, все равно пришел», – написал Карпов.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.
- Ранее румынский телеканал DIGI спорт сообщил, что Хаджи хотят подписать ФКСБ, «Севилья», «Арсенал».
- Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
- Янис Хаджи – сын бывшего полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. Сейчас тренирует «Вииторул».