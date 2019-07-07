Журналист Карпов: «Спартак» согласовал трансфер Хаджи за 11 миллионов

Бывший журналист «Чемпионата» и «Матч ТВ» Иван Карпов сообщил, что полузащитник «Вииторула» Янис Хаджи перейдет в «Спартак».

«Гендир «Спартака» Томас Цорн согласовал переход атакующего полузащитника румынского клуба «Вииторул» Яниса Хаджи. Сумма трансфера составит 10,5-11 млн евро. О подписании будет объявлено на днях.

«Спартак» выиграл конкуренцию за Хаджи у бельгийского «Генка» и испанской «Севильи». Единственная причина, по которой сын великого игрока «Барселоны» мог выбрать Москву, а не Европу — это деньги.

В «Спартаке» Хаджи-младший будет получать около 2 миллионов евро в год вместе с бонусами. Кононов, наконец, получит в свое распоряжение классическую десятку, хоть и меньше, чем за неделю до старта чемпионата.

Кстати, любопытная деталь: не так давно «Спартаку» предлагали Хаджи старшего в качестве тренера. Тогда не было ясно, останется ли Кононов в команде. Олег остался, но Хаджи, пусть и младший, все равно пришел», – написал Карпов.