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    Гендиректор «Вииторула»: «Хаджи интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и «МЮ»

    Генеральный директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, какие клубы проявляют интерес к полузащитнику команды Янисом Хаджи.

    Ранее сообщалось, что 20-летний игрок перейдет в «Спартак» за 11 миллионов евро.

    «Интерес к Янису есть. Все хотят перейти в команду, где будут постоянно выходить на поле. И чтобы тренер видел вас в своей стратегии на следующие два-три сезона.

    Есть вариант с «Барселоной», которая хочет купить его и отдать в аренду. Тоже самое с «Манчестер Юнайтед».

    «Манчестер Сити»! Хаджи вызвал большой интерес у Хосепа Гвардиолы. «Сити» хотел отдать его в аренду в «Жирону», но она вылетела из Примеры.

    Янис хочет знать, как скоро он перейдет в какой-либо клуб, это нормально для него. В ближайшие дни посмотрим, в каком направлении отправится игрок», – сказал Биволару.

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
    • Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.

    Источник: Sport.ro

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