Гендиректор «Вииторула»: «Хаджи интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и «МЮ»

Генеральный директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, какие клубы проявляют интерес к полузащитнику команды Янисом Хаджи.

Ранее сообщалось, что 20-летний игрок перейдет в «Спартак» за 11 миллионов евро.

«Интерес к Янису есть. Все хотят перейти в команду, где будут постоянно выходить на поле. И чтобы тренер видел вас в своей стратегии на следующие два-три сезона.

Есть вариант с «Барселоной», которая хочет купить его и отдать в аренду. Тоже самое с «Манчестер Юнайтед».

«Манчестер Сити»! Хаджи вызвал большой интерес у Хосепа Гвардиолы. «Сити» хотел отдать его в аренду в «Жирону», но она вылетела из Примеры.

Янис хочет знать, как скоро он перейдет в какой-либо клуб, это нормально для него. В ближайшие дни посмотрим, в каком направлении отправится игрок», – сказал Биволару.