Гендиректор «Вииторула»: «Хаджи интересуются «Барселона», «Манчестер Сити» и «МЮ»

Генеральный директор «Вииторула» Кристиан Биволару рассказал, какие клубы проявляют интерес к полузащитнику команды Янисом Хаджи.
Ранее сообщалось, что 20-летний игрок перейдет в «Спартак» за 11 миллионов евро.
«Интерес к Янису есть. Все хотят перейти в команду, где будут постоянно выходить на поле. И чтобы тренер видел вас в своей стратегии на следующие два-три сезона.
Есть вариант с «Барселоной», которая хочет купить его и отдать в аренду. Тоже самое с «Манчестер Юнайтед».
«Манчестер Сити»! Хаджи вызвал большой интерес у Хосепа Гвардиолы. «Сити» хотел отдать его в аренду в «Жирону», но она вылетела из Примеры.
Янис хочет знать, как скоро он перейдет в какой-либо клуб, это нормально для него. В ближайшие дни посмотрим, в каком направлении отправится игрок», – сказал Биволару.
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 6 миллионов евро.
- Контракт полузащитника рассчитан до 2023 года.