Президент «Вииторула»: «Если бы Хаджи выбирал лучшее финансовое предложение, то перешел бы в «Спартак»

Президент «Вииторула» Георге Попеску прокомментировал предложение «Спартака» по полузащитнику Янису Хаджи.

«Если бы мы его приняли, оно стало бы самым большим для Румынии. Это предложение еще есть. Нужна большая сила, чтобы отказаться от него, говорю честно. Но решение по трансферу принадлежит в первую очередь Хаджи.

На столе много предложений. Янис анализирует их. Ему нужно принять решение в ближайшие дни, потому что отпуск заканчивается.

Если бы он выбирал лучшее финансовое предложение, то он перешел бы в «Спартак». Его зарплата было бы огромной. Вероятно, его зарплата была бы в четыре-пять раз выше, чем если бы он выбрал другую команду. Она была бы больше 2 миллионов [евро]. Любой контракт, в котором есть шесть нулей, хороший. Особенно, когда его предлагают в этом возрасте», – сказал Попеску.