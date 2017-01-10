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  • «Зенит» может потратить 5 миллионов на двух румынских футболистов

«Зенит» может потратить 5 миллионов на двух румынских футболистов

10 января 2017, 16:13
23

Два игрока из румынского «Вииторула» могут продолжить карьеру в России. К полузащитникам Рэзвану Марину и Ромарио Бензару проявляет интерес «Зенит». Питерский клуб оценивает трансфер двух футболистов в 5 миллионов евро, утверждает sport.ro.

Ранее в тренерском штабе «Зенита» подтвердили, что скауты клуба следят за представителями «Вииторула».

В текущем сезоне Марин принял участие в 20 матчах чемпионата Румынии, в которых забил два гола. На счету Бензары один мяч в 20 встречах.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Зенит Вииторул Бензар Ромарио Марин Рэзван
Комментарии (23)
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АЛЕКС 58
1484055551
Северная Пальмира,уверенно превращается в цыганский табор! Ромалы!Разбивайте табор на Цыган-Вор-Арене!!!
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APchelov
1484056300
Все дороги ведут в Питер !
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ufos73
1484057361
Лучше бы таджиков купили, хоть позор арену достроят ))))
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тётя ASYA
1484057418
а чё всего пять? или газпрЁм все бабки на стад потратил
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tilvan
1484058071
А может и не потратить, а может и не на них
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Taps
1484059033
Не надо румынов !
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Павелий
1484061221
Опять государственное бабло в унитаз...
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15426378s
1484062271
Мирчо своих подтягивает.
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subbotaspartak
1484062692
Собирает табор барон. Эх!!! Да под гитарный звон!...
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Фан666
1484073418
Похоже в Зените сменили вектор развития. Вместо покупки одного-двух дорогих игроков покупают кучу середняков или сомнительно перспективных. Вот два румына сразу, ещё бы молодованина к ним добавить и вообще ништяковый трансфер был бы.
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