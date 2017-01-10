Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Зенит» может потратить 5 миллионов на двух румынских футболистов

    Два игрока из румынского «Вииторула» могут продолжить карьеру в России. К полузащитникам Рэзвану Марину и Ромарио Бензару проявляет интерес «Зенит». Питерский клуб оценивает трансфер двух футболистов в 5 миллионов евро, утверждает sport.ro.

    Ранее в тренерском штабе «Зенита» подтвердили, что скауты клуба следят за представителями «Вииторула».

    В текущем сезоне Марин принял участие в 20 матчах чемпионата Румынии, в которых забил два гола. На счету Бензары один мяч в 20 встречах.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.01.2017 16:13
    Рекомендуем
    Комментарии18
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2862

      nemolod 11 января 2017, 10:46

      Пишите правильно- не Зенит проявляет интерес к румынским игрокам,а главный тренер Мирча - румын!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 10 января 2017, 22:45

      Предлагаю : на наши взносы от продажи газа населению России ещё пригласить в ЗЕНИТ многочисленную труппу театра РОМЭН - на заполнение оставшихся вакансий и поддержки земляков

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11234

      alp 10 января 2017, 22:27

      вместо Халка и Витселя Зенит берет Цаллагова, Молло, Зуйкова, и 2-х румынов...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 10 января 2017, 21:36

      Похоже в Зените сменили вектор развития. Вместо покупки одного-двух дорогих игроков покупают кучу середняков или сомнительно перспективных. Вот два румына сразу, ещё бы молодованина к ним добавить и вообще ништяковый трансфер был бы.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 10 января 2017, 19:30

      Хорошая на самом деле хороший принцип. Наконец то Зенит начнёт зарабатывать, а не только транжирить.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > BoltCX 10 января 2017, 22:31

      Вы так уверены? Лично я вот что то сомневаюсь, что на Марину и Бензару можно заработать. Что то не припомню за последнее время качественных игроков из Румынии. И 5 млн. даже за двоих - многовато.
      Впрочем тренеру отвечать за результат, ему виднее.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 января 2017, 18:38

      Собирает табор барон.
      Эх!!! Да под гитарный звон!...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      15426378s 10 января 2017, 18:31

      Мирчо своих подтягивает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5879

      Павелий 10 января 2017, 18:13

      Опять государственное бабло в унитаз...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1307

      Taps 10 января 2017, 17:37

      Не надо румынов !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 10 января 2017, 17:21

      А может и не потратить, а может и не на них

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10484

      Bivaliy67 > tilvan 10 января 2017, 17:59

      А может и не 5, а может и не евро...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11