«Зенит» может потратить 5 миллионов на двух румынских футболистов

Два игрока из румынского «Вииторула» могут продолжить карьеру в России. К полузащитникам Рэзвану Марину и Ромарио Бензару проявляет интерес «Зенит». Питерский клуб оценивает трансфер двух футболистов в 5 миллионов евро, утверждает sport.ro.

Ранее в тренерском штабе «Зенита» подтвердили, что скауты клуба следят за представителями «Вииторула».

В текущем сезоне Марин принял участие в 20 матчах чемпионата Румынии, в которых забил два гола. На счету Бензары один мяч в 20 встречах.