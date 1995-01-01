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    Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»

    Президент румынского «Вииторула» Джикэ Попеску прокомментировал трансфер хавбека Яниса Хаджи в «Генк». Функционер подтвердил, что имел предложение по полузащитнику от «Спартака».

    «Спартак» сделал головокружительное предложение с финансовой точки зрения. Трансфер стал бы самым крупным в Румынии. Однако для Хаджи первостепенным был спортивный аспект, поэтому он выбрал клуб, где сможет прогрессировать», – цитирует Попеску Digi Sport.

    • Рыночная стоимость хавбека – 6 миллионов евро.
    • В минувшем сезоне Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.
    • Янис Хаджи – сын «карпатского Диего Марадоны» Георге Хаджи.

    Источник: Digi Sport

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