Президент «Вииторула»: «Предложение «Спартака» по Хаджи было головокружительным. Но Янис выбрал клуб, где сможет прогрессировать»

Президент румынского «Вииторула» Джикэ Попеску прокомментировал трансфер хавбека Яниса Хаджи в «Генк». Функционер подтвердил, что имел предложение по полузащитнику от «Спартака».

«Спартак» сделал головокружительное предложение с финансовой точки зрения. Трансфер стал бы самым крупным в Румынии. Однако для Хаджи первостепенным был спортивный аспект, поэтому он выбрал клуб, где сможет прогрессировать», – цитирует Попеску Digi Sport.