Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»

Бывший главный тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу считает, переход полузащитник «Вииторула» Яниса Хаджи в «Спартак» поможет 20-летнему игроку в дальнейшей карьере.

По информации СМИ, москвичи предложили за румына 8 миллионов евро, но «Вииторул» хочет получить 12.

Ранее сообщалось, что Хаджи также входит в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

В конце прошлой недели Луческу заявил, что Россия – не для Хаджи, потому что там очень тяжело.

«Думаю, у Яниса хватает предложений из Европы. Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны «Барселоны», но, если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем. Ведь российская лига отлично закаляет характер. Тот, кто поиграл здесь, потом может без труда играть где угодно в Европе.

Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи или его знаменитому отцу (Георге Хаджи), я бы сказал: «Выбирай Россию». Ну а если он все же окажется в «Спартаке», надеюсь, мои бывшие футболисты Луис Адриано и Фернандо помогут ему скорее освоиться в команде и стране.

Для «Спартака» Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценным активом в будущем. Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил», – сказал Луческу.