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    Луческу: «Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи, я бы сказал: «Выбирай Россию»

    Бывший главный тренер «Зенита» и сборной Румынии Мирча Луческу считает, переход полузащитник «Вииторула» Яниса Хаджи в «Спартак» поможет 20-летнему игроку в дальнейшей карьере.

    По информации СМИ, москвичи предложили за румына 8 миллионов евро, но «Вииторул» хочет получить 12.

    Ранее сообщалось, что Хаджи также входит в сферу интересов «Барселоны», «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    В конце прошлой недели Луческу заявил, что Россия – не для Хаджи, потому что там очень тяжело.

    «Думаю, у Яниса хватает предложений из Европы. Я читал в СМИ об интересе к нему со стороны «Барселоны», но, если он решит поехать в Россию, это может здорово помочь ему в дальнейшем. Ведь российская лига отлично закаляет характер. Тот, кто поиграл здесь, потом может без труда играть где угодно в Европе.

    Если бы у меня была возможность посоветовать Хаджи или его знаменитому отцу (Георге Хаджи), я бы сказал: «Выбирай Россию». Ну а если он все же окажется в «Спартаке», надеюсь, мои бывшие футболисты Луис Адриано и Фернандо помогут ему скорее освоиться в команде и стране.

    Для «Спартака» Хаджи может стать не только отличным усилением прямо сейчас, ведь команде необходим футболист с отличным последним пасом, но и крайне ценным активом в будущем. Через пару-тройку лет клуб легко продаст его гораздо дороже, чем купил», – сказал Луческу.

    • В сезоне-2018/19 Хаджи провел за «Вииторул» 39 матчей, забил 14 голов и сделал восемь результативных передач.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 16:20
    Комментарии2
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      Рейтинг: +586

      Boeung777 23 минуты назад

      Луческу уже заднюю включил.

      0
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      Рейтинг: +17933

      oyabun 42 минуты назад

      Да похоже вариант с Хаджи так же умер как и с Ванакеном. Ну ничего. Зато у нас есть великолепные Понсе, Баду и на закуску вратарь Романьоли

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