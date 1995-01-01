Луческу: «Россия – не для Хаджи, там очень тяжело»

Цыган последние десятилетия тренировал клубы, которые самые богатые в своих странах. Отгребал бабла, привык что ему подыгрывали, покупали лучших и дорогущих игроков. Титул за титулом, по крайней мере на украдине. Чуть что, у него были все виноваты, кроме него драгоценного. Начал тренировать сборную и всё - пшик. Для меня он не специалиаст, а хапуга. Его мнение ничто не значит, а теперь он ещё кого-то отговаривает ехать к нам.
...ука за наш счёт гулял, а теперь в лучших традициях постсоциализма нас и обсирает.
Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отговаривает полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи от перехода в «Спартак».
«Я не знаю, какой клуб выберет Янис. Лучше спросите об этом у его отца. У него есть предложение из России? Я не представляю его там. Россия – не для него, там очень тяжело», – заявил Луческу.
- По информации источника, возможная сумма трансфера оценивается в 8,5 миллиона евро.
- Янис – сын Георге Хаджи, который выступал за «Барселону» с 1994 по 1996 год.
- Этот же источник сообщал об интересе к Хаджи со стороны «Спартака», «Севильи» и «Арсенала».
DIGI Sport – румынский спортивный телеканал, принадлежащий консорциуму RCS & RDS. Начал свое вещание 23 июля 2009 года.