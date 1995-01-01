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    Луческу: «Россия – не для Хаджи, там очень тяжело»

    Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отговаривает полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи от перехода в «Спартак».

    «Я не знаю, какой клуб выберет Янис. Лучше спросите об этом у его отца. У него есть предложение из России? Я не представляю его там. Россия – не для него, там очень тяжело», – заявил Луческу.

    Источник: DIGI Sport

    DIGI Sport – румынский спортивный телеканал, принадлежащий консорциуму RCS & RDS. Начал свое вещание 23 июля 2009 года.

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2697

      Yev 21 минуту назад

      Цыган последние десятилетия тренировал клубы, которые самые богатые в своих странах. Отгребал бабла, привык что ему подыгрывали, покупали лучших и дорогущих игроков. Титул за титулом, по крайней мере на украдине. Чуть что, у него были все виноваты, кроме него драгоценного. Начал тренировать сборную и всё - пшик. Для меня он не специалиаст, а хапуга. Его мнение ничто не значит, а теперь он ещё кого-то отговаривает ехать к нам.
      ...ука за наш счёт гулял, а теперь в лучших традициях постсоциализма нас и обсирает.

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