Луческу: «Россия – не для Хаджи, там очень тяжело»

Экс-главный тренер «Зенита» Мирча Луческу отговаривает полузащитника румынского «Вииторула» Яниса Хаджи от перехода в «Спартак».

«Я не знаю, какой клуб выберет Янис. Лучше спросите об этом у его отца. У него есть предложение из России? Я не представляю его там. Россия – не для него, там очень тяжело», – заявил Луческу.