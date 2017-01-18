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Марин выбрал «Стандарт» вместо «Зенита»

18 января 2017, 11:55
3

Полузащитник румынского клуба «Вииторул» Рэзван Марин продолжит карьеру в льежском «Стандарте», сообщает Gazeta Sporturilor.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита», который готов был заплатить за него 3 миллиона евро. «Вииторул» заработает на продаже своего игрока 2,4 миллиона.

Cтоимость Марина оценивается в 2 миллиона евро. Напомним, несколько дней назад сообщалось об интересе «Зенита» к еще одному полузащитнику «Вииторула» Ромарио Бензару.

Источник: Бомбардир.ру
Бельгия. Про-Лига Россия. Премьер-лига Трансферы зимы-2017 Вииторул Стандард Зенит Марин Рэзван
Комментарии (3)
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Asbjorn
1484732889
Цыганам в Европе лучше
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somn
1484739310
Привык мамалыгу грызть, от омаров его тошнит.
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alll-1
1484740804
АЛЕКС 58- овца
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