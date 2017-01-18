Марин выбрал «Стандарт» вместо «Зенита»

Полузащитник румынского клуба «Вииторул» Рэзван Марин продолжит карьеру в льежском «Стандарте», сообщает Gazeta Sporturilor.

Ранее появилась информация об интересе к футболисту со стороны «Зенита», который готов был заплатить за него 3 миллиона евро. «Вииторул» заработает на продаже своего игрока 2,4 миллиона.

Cтоимость Марина оценивается в 2 миллиона евро. Напомним, несколько дней назад сообщалось об интересе «Зенита» к еще одному полузащитнику «Вииторула» Ромарио Бензару.