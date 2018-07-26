Лига Европы. «Витесс» Слуцкого ушел от поражения в матче с «Вииторулом», уступая в два мяча

«Вииторул» сыграл вничью с «Витессом» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:2.

Голландский клуб уступал 0:2 по ходу встречи, но сумел отыграться. В концовке матча у «Вииторула» был удален полузащитник Андрей Артеан.

Ответная игра пройдет 2 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

Вииторул (Румыния) – Витесс (Голландия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Драгус, 44; 2:0 – Драгус, 49; 2:1 – Матавж, 54; 2:2 – Линссен, 72.

Удаление: Артеан, 79 – нет.

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