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  • Лига Европы. «Витесс» Слуцкого ушел от поражения в матче с «Вииторулом», уступая в два мяча

Лига Европы. «Витесс» Слуцкого ушел от поражения в матче с «Вииторулом», уступая в два мяча

26 июля 2018, 19:51
12

«Вииторул» сыграл вничью с «Витессом» в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 2:2.

Голландский клуб уступал 0:2 по ходу встречи, но сумел отыграться. В концовке матча у «Вииторула» был удален полузащитник Андрей Артеан.

Ответная игра пройдет 2 августа.

Лига Европы. 2-й квалификационный раунд. Первый матч

Вииторул (Румыния) – Витесс (Голландия) – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Драгус, 44; 2:0 – Драгус, 49; 2:1 – Матавж, 54; 2:2 – Линссен, 72.

Удаление: Артеан, 79 – нет.

Календарь Лиги Европы

Источник: Бомбардир.ру
Лига Европы Витесс Вииторул
Комментарии (12)
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Cromathaar
1532623967
Караваев голевой отдал, а так Витесс момента три верных точно запорол. Правда, и сам получить мог пару раз, отскакивал.
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shikari_
1532624285
«Витесс» Слуцкого)
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Обер-КанцлерЪ
1532624341
Кто матч смотрел - Витесс в концовке случайно не начал ссать и прижиматься к собственным воротам, вместо того, чтобы дожать румын, которые в меньшинстве играли с 79 минуты ???
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AEerr
1532624676
интересно!
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Aaisberg
1532625072
Дома накидают.
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hevbn 28
1532626014
Хороший результат для первого матча сезона , да и соперник попался Витессу для этой стадии турнира серьёзный . Желаю удачи Леониду Викторовичу с Витессом и дальше (если конечно они не будут играть с нашими).
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directorpg
1532627645
Хороший задел! Успеха!
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Тазит
1532631481
На кой нам этот Витесс?!
Ответить
paracetamol
1532637705
Слуцкер еще раз доказал какой он тренер.
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