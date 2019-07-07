При такой конкуренции нам кирдык.
Правда бельгийцы с голандцами по фин предложениям не супер, зато у них играть и развиваться можно.Мы же при прочих равных фин возможностях мало интересны.
В России же развиваться вообще мало вероятно.
Румынский журналист Эмануэл Рошу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.
- Сегодня румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило, что «Спартак» предложил 12 миллионов евро за игрока.
- Российский клуб хочет получить ответ от «Вииторула» в ближайшие три дня.
– Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 миллионов евро.
– У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше – около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии – «Стандард», «Андерлехт», «Генк».В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать,
- В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.
- Ранее румынский телеканал DIGI спорт сообщил, что Хаджи хотят подписать ФКСБ, «Севилья», «Арсенал» и «Барселона».
- Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
- Янис Хаджи – сын бывшего полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. Сейчас тренирует «Вииторул».