Румынский журналист Эмануэл Рошу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.

Сегодня румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило, что «Спартак» предложил 12 миллионов евро за игрока.

Российский клуб хочет получить ответ от «Вииторула» в ближайшие три дня.

– Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 миллионов евро.

– У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше – около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии – «Стандард», «Андерлехт», «Генк».В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать,