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    Журналист Рошу: «Предложение «Спартака» по Хаджи – около 10 миллионов. У Яниса есть из чего выбирать»

    Румынский журналист Эмануэл Рошу прокомментировал информацию об интересе «Спартака» к полузащитнику «Вииторула» Янису Хаджи.

    • Сегодня румынское издание Gazeta Sporturilor сообщило, что «Спартак» предложил 12 миллионов евро за игрока.
    • Российский клуб хочет получить ответ от «Вииторула» в ближайшие три дня.

    – Gazeta Sporturilor сообщает, что «Спартак» предложил за Яниса 12 миллионов евро.

    – У них есть осведомленные источники по этой теме, но мои источники говорят, что предложение немного меньше – около 10 миллионов евро. К Янису проявляют большой интерес и в Бельгии – «Стандард», «Андерлехт», «Генк».В какой-то момент был и разговор о «Хоффенхайме». У него есть из чего выбирать,

    • В сезоне-2018/19 хавбек провел за «Вииторул» 31 матч во всех турнирах, забил 10 мячей и сделал шесть голевых передач.
    • Ранее румынский телеканал DIGI спорт сообщил, что Хаджи хотят подписать ФКСБ, «Севилья», «Арсенал» и «Барселона».
    • Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.
    • Янис Хаджи – сын бывшего полузащитника «Реала», «Барселоны» и «Галатасарая» Георге Хаджи. Сейчас тренирует «Вииторул».

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 21:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +6736

      vka1970 1 час назад

      При такой конкуренции нам кирдык.
      Правда бельгийцы с голандцами по фин предложениям не супер, зато у них играть и развиваться можно.Мы же при прочих равных фин возможностях мало интересны.
      В России же развиваться вообще мало вероятно.

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