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    Трансфер Дрэгуша в «Зенит» может сорваться из-за травмы форварда

    «Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Вииторула» Дениса Дрэгуша.

    Как сообщает Fanatik.ro, петербуржцы уже обсудили переход 19-летнего игрока с его отцом Михаем Дрэгушем (в свое время он выступал в России за московское «Торпедо» и нижегородский «Локомотив») и готовились сделать «Вииторулу» предложение.

    Представители «Зенита» должны были ехать просматривать форварда в Италию на молодежный чемпионат Европы. Но перед самым стартом турнира футболист получил травму.

    Теперь «Зенит» ждет, сколько времени займет его восстановление, и что произойдет дальше. Потом российский клуб решит, как действовать дальше.

    • В сезоне-2018/19 Дрэгуш провел за «Вииторул» 38 матчей, забил 11 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Fanatik.ro

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