Трансфер Дрэгуша в «Зенит» может сорваться из-за травмы форварда

«Зенит» заинтересован в приобретении нападающего «Вииторула» Дениса Дрэгуша.

Как сообщает Fanatik.ro, петербуржцы уже обсудили переход 19-летнего игрока с его отцом Михаем Дрэгушем (в свое время он выступал в России за московское «Торпедо» и нижегородский «Локомотив») и готовились сделать «Вииторулу» предложение.

Представители «Зенита» должны были ехать просматривать форварда в Италию на молодежный чемпионат Европы. Но перед самым стартом турнира футболист получил травму.

Теперь «Зенит» ждет, сколько времени займет его восстановление, и что произойдет дальше. Потом российский клуб решит, как действовать дальше.